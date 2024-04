Elon Musk fa un annuncio clamoroso: se vuoi stare su Internet devi pagare a caro prezzo | Caos in corso

Elon Musk ha preso una decisione che ha fatto rivoltare il web: ecco qual è stata l’ultima mossa tanto discussa del nuovo proprietario di X.



Elon Musk ormai da qualche anno ha assunto il controllo di Twitter, diventandone il proprietario a tutti gli effetti e ha iniziato ad effettuare alcune modifiche al noto social network con l’uccellino azzurro.

Per prima cosa, Elon ha deciso di cambiare nome e logo della celebre piattaforma social, modificandolo da Twitter in X ed eliminando l’uccellino azzurro, per sostituirlo con una X di colore bianco e nero.

Oltre a questi cambiamenti, prettamente di natura estetica, Musk ha anche introdotto alcune novità nell’uso della piattaforma, inserendo ad esempio la possibilità di acquistare la spunta blu attraverso un abbonamento premium, che permette anche di eliminare gli annunci e le inserzioni pubblicitarie e di accedere ad altre funzioni come il salvare i video che si trovano sulla piattaforma.

Il processo di cambiamento iniziato da Elon, però, non sembra fermarsi qui: il proprietario del noto social, infatti, ha annunciato negli scorsi giorni nuove modifiche e implementazioni che non hanno mancato di far discutere.

Cosa ha deciso Elon Musk per X

Negli ultimi mesi X, ovvero l’ex Twitter, ha subito diverse modifiche per volere del nuovo proprietario Elon Musk, il quale ha intenzione di proseguire sulla strada del rinnovamento di questa piattaforma, con alcune iniziative considerate da molti anche discutibili.

Dopo aver introdotto gli abbonamenti premium, infatti, Musk di recente in una conversazione con alcuni utenti della piattaforma ha annunciato che presto ai nuovi utenti del social network verrà richiesto di pagare una piccola tassa al momento dell’iscrizione, per poter continuare a commentare, pubblicare e interagire con gli altri utenti.

Perché X diventerà a pagamento

L’a nunciò fatto di recente da Elon Musk riguardante l’introduzione di una piccola tariffa da pagare per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma X ha fatto molto discutere, sollevando dubbi e perplessità tra gli utenti del social network.

Elon ha deciso pertanto di rispondere in prima persona alle accuse che gli sono state mosse e per questo parlando con alcuni utenti di X ha chiarito i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione: l’imprenditore, infatti, ha spiegato che il pagamento di questa piccola tassa è necessario per poter contrastare la presenza dei bot sulla piattaforma, che ultimamente sono diventati sempre più diffusi.