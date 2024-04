“Il suo contatore legge solo una tariffa”: suonano alla porta per raggirarti | Chiama subito le forze dell’ordine

Hai sentito parlare di truffe su contatori e contratti per gas e luce? Ecco come puoi tutelarti e come annullare un contratto siglato senza un vero consenso.

Purtroppo, viviamo in un periodo storico in cui siamo bombardati da telefonate di operatori vari che vogliono proporci nuove offerte. Questo accade soprattutto per i contratti sulle utenze come gas e luce, ma anche per Internet. Di solito questi operatori si spacciano per società mediatrici, come agenti e promoter, delle compagnie più famose e riescono a far acconsentire alla vittima selezionata il cambio di contratto.

Questi cambi di contratto possono essere effettuati con relativa semplicità perché non devono essere firmati, ma basta che la persona dia il consenso per via telefonica. Per questo, gli operatori telefonici fanno di tutto per far rispondere “sì” alle persone, arrivando a casi molto gravi in cui la telefonata viene modificata in modo tale che sembri che la persona abbia effettivamente acconsentito a stipulare un contratto nuovo.

Farlo è semplice: basta che l’operatore riesca a ottenere i dati personali della persona e qualche “sì” pronunciato al momento giusto e così riuscirà a compilare un contratto nuovo che risulterà effettivamente valido. Ma cosa fare in questi casi?

Truffa dei contratti stipulati con l’inganno, cosa non fare

Sicuramente, un primo consiglio da seguire è diffidare da chiunque ci contatti telefonicamente e insista per un cambiamento del contratto. La persona potrebbe iniziare elencando i benefici dello stipulare un contratto con un’altra compagnia o direttamente mentire dicendo che si è obbligati per legge a seguire questo iter.

Per questo, un consiglio è non rispondere ai numeri sconosciuti e poi controllare su Internet se sono effettivamente contatti affidabili. Se lo sono, puoi tranquillamente ricontattarli. I numeri di questo tipo di truffatori solitamente non può ricevere chiamate, ma solo effettuarle. A ogni modo, non dare mai i tuoi dati personali per telefono a degli sconosciuti o in generale a persone di cui non ti fidi.

Truffa dei contratti stipulati: come annullarli

Il contratto che viene stipulato in questo modo illegale ha purtroppo valore legale e solitamente l’azienda di luce o gas non può farci nulla. Tuttavia, per fortuna una soluzione c’è, ma bisogna essere molto tempestivi nel metterla in pratica.

Se ti accorgi di aver stipulato un contratto che in realtà non volevi, hai tempo fino dieci giorni dalla “firma” di recedere, esercitando il diritto del ripensamento. tramite raccomandata, fax, mail o qualunque modalità elencata dal gestore. Se invece è passato troppo tempo, si può ricorrere alla procedura di ripristino per ritornare al contratto precedente.