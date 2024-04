“Calo drastico della bolletta elettrica”: a fine mese il conto è risultato dimezzato | Basta comprare questa macchina

Uno studio rivoluzionario getta luce su un’assurda verità: ricaricare un auto elettrica permette a tutti di risparmiare sulla luce.

L’era dell’auto elettrica è ormai in pieno sviluppo, con sempre più marche automobilistiche che puntano alla produzione di veicoli alimentati da energia pulita.

Ma quali sono i vantaggi concreti di questa transizione verso la mobilità sostenibile?

Oltre ai benefici ambientali, c’è un aspetto economico fondamentale che spesso viene sottovalutato: il risparmio sulla bolletta della luce.

In questo articolo esploreremo come l’adozione diffusa delle auto elettriche potrebbe ridurre significativamente i costi energetici per le famiglie e le aziende, rendendo sempre più convincente la transizione verso una mobilità a zero emissioni.

Dati concreti e cifre da capogiro per chi guida un auto elettrica

Un recente studio condotto da Synapse Energy Economics ha messo in luce un dato sorprendente: i proprietari di veicoli elettrici (EV) stanno contribuendo a risparmiare miliardi di dollari sulla bolletta dell’elettricità per tutti gli americani. Questa ricerca, sponsorizzata dal Natural Resources Defense Council (NRDC), evidenzia come l’adozione di veicoli elettrici abbia un impatto tangibile sulla rete elettrica e sulle tasche dei consumatori. L’analisi condotta ha confrontato i costi dell’elettricità per i proprietari di veicoli elettrici con i costi sostenuti dalle aziende per generare e distribuire energia.

È emerso che, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021, i conducenti di veicoli elettrici hanno generato oltre 3 miliardi di dollari di entrate nette per la rete elettrica. Questo ha contribuito a una riduzione dei costi complessivi dell’elettricità per tutti i consumatori, soprattutto perché molte ricariche avvengono durante le ore notturne, quando la domanda di elettricità è più bassa. Ma come si traduce questo risparmio per i consumatori? Secondo lo studio, i conducenti di veicoli elettrici hanno generato risparmi netti di oltre 2,4 miliardi di dollari nel corso di dieci anni. Questo effetto positivo è destinato a crescere con l’aumento dell’adozione di veicoli elettrici e della produzione di energia rinnovabile.

La soluzione è ricaricare dopo il tramonto

Una delle chiavi di questo risparmio è l’adozione di tariffe temporali differenziate, che incoraggiano la ricarica durante le ore non di punta. Questo non solo aiuta a bilanciare la domanda di energia, ma anche a ridurre i costi complessivi per le utility e i consumatori. Tuttavia, affinché questo trend continui, è importante che un numero sempre maggiore di clienti adotti queste tariffe e che vengano implementate in modo più diffuso. Oltre a generare entrate per le utility, i conducenti di veicoli elettrici risparmiano anche direttamente sui costi di ricarica rispetto al pieno di benzina.

Questo denaro risparmiato viene reinvestito nella rete elettrica, contribuendo a mantenere tariffe più basse per tutti i consumatori. Anche in Stati dove non è ancora stato implementato il “disaccoppiamento delle entrate”, le utility sono tenute a comunicare queste entrate aggiuntive e ad adeguare di conseguenza le tariffe. Esistono preoccupazioni riguardo allo stress che l’adozione su vasta scala di veicoli elettrici potrebbe causare alla rete elettrica, ma lo studio di Synapse ha dimostrato che, grazie alla ricarica principalmente durante le ore non di punta, i veicoli elettrici possono effettivamente contribuire a mantenere l’equilibrio della rete.