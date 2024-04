Offerta assurda sul volantino LIDL: con 19.99 € scacci i ladri con un sistema invisibile | File fuori dai supermercati

Tutti stanno correndo al Lidl per comprare questo nuovo sistema per cacciare i ladri: costa meno di venti euro ed è utilissimo.

Regolarmente il supermercato Lidl pubblica i propri volantini pubblicitari, dove seleziona dei particolari prodotti da mettere in offerta. Questo discount è uno dei più popolari in Italia, nonché uno dei più amati dagli italiani, dal momento che vende praticamente di tutto, dal cibo agli arredi per la casa, a prezzi davvero competitivi.

Spesso si tende a pensare che un prodotto di un discount sia di qualità inferiore rispetto a uno di marca, ma non sempre questa è la verità. Non tutti sanno, infatti, che dietro le firme di “serie B” di questi prodotti, spesso dietro si celano delle aziende molto importanti. A influire sul costo finale, quindi, non è la qualità, bensì il brand.

Questo ragionamento vale soprattutto per il cibo, ma non solo. Per esempio, al momento Lidl ha messo in offerta questo oggetto utilissimo per tenere lontani i ladri e in generale gli ospiti indesiderati dalla propria casa. Si tratta di un antifurto molto particolare e costa solo 19.99 euro.

Lidl, il nuovo antifurto a forma di zerbino

In uno degli ultimi volantini pubblicati da Lidl, puoi trovare in offerta uno dei suoi prodotti più popolari e apprezzati dai clienti. Si tratta di uno zerbino che costa 19.99 euro: un prezzo forse un po’ troppo alto per un comunissimo tappeto di plastica? In realtà, questo non è uno zerbino come tutti gli altri, ma un oggetto ben diverso.

Si tratta di un antifurto e quella dello zerbino è solo una forma geniale per non farlo notare agli eventuali ladri che provano a entrare in casa. Come funziona? Il funzionamento è tanto semplice quanto intelligente: se si sosta troppo tempo su questo zerbino, il sistema lo recepisce come un movimento sospetto e di conseguenza si mette a suonare fortissimo, proprio come un antifurto. Già tantissime persone lo hanno acquistato, decretandolo come uno dei prodotti più venduti dalla catena.

Lidl, prodotti di qualità a prezzo basso

Ovviamente, i prodotti proposti da Lidl non si fermano qui, ce ne sono molti altri, tutti utili e convenienti a livello economico. Proprio grazie alle sue idee innovative, questo discount si è affermato come una delle catene più importanti e di successo d’Europa.

Questo discount non ha intenzione di smettere di crescere e in futuro continuerà a mettere in vendita sui propri scaffali prodotti sempre più utili e apprezzati: continua a consultare i volantini delle offerte per rimanere aggiornato.