INPS, nuovo bonus affitti per gli anziani | 1.800€ all’anno, ecco come puoi richiederli

Hai mai sentito parlare del bonus affitti per anziani? Ecco in cosa consiste e quali sono i requisiti per richiederlo.

Ogni anno in Italia vengono messi a disposizione nuovi bonus per le agevolazioni economiche. Ultimamente si è parlato molto dei bonus che hanno a che fare con le case, sia per quanto riguarda ristrutturazione e arredamento, sia per quanto riguarda gli affitti. In particolare, per il 2024 l’INPS ha erogato il bonus affitti dedicato esclusivamente ai cittadini anziani.

Per gli anziani ci sono sempre diverse agevolazioni, come quelle per pagare particolari spese mediche o spese per il loro accudimento, in particolare quelli pensati appositamente per le badanti e i caregiver. L’Italia è uno dei Paesi europei con la percentuale più alta di anziani, paragonata alla fetta giovane del Paese, quindi è ovvio che regolarmente si pensi anche a dei bonus per queste categorie.

In particolare, oggi andremo a vedere il bonus affitti, che prevede fino a 1.800 euro all’anno: ecco in cosa consiste e come bisogna fare per richiederlo.

Bonus affitti anziani: come funziona

Quando parliamo di “bonus affitti per anziani” da 1.800 euro all’anno, non ci riferiamo a un bonus specifico con questo nome, bensì all’Assegno di inclusione, noto anche come ADI. Si tratta di una cifra mensile che viene erogata alle famiglie che presentano nel proprio nucleo uno o più membri con più di 67 anni di età, oppure membri più giovani ma con disabilità gravi.

L’ADI consiste nell’erogazione di un massimo di 630 euro al mese in base alla situazione specifica, a cui vengono aggiunti circa altri 150 euro per pagare l’affitto. In un anno, quindi, questi 150 euro se moltiplicati per dodici mesi, diventano in totale 1.800 euro: otteniamo di fatto quindi un bonus dedicato esclusivamente agli anziani e solo per le spese di affitto.

Bonus anziani: tutte le agevolazioni

Inoltre, l’INPS ha previsto altre agevolazioni finanziarie per le spese di affitto. Collegandosi al sito, infatti, è possibile richiedere alcune detrazioni dall’IRPEF per i canoni di locazione pagati nel 2024. Parliamo di una somma compresa tra 1.5000 euro e i 2.000 euro ed è cumulabile con l’Assegno di inclusione nominato sopra.

Ma le agevolazioni pensate dallo Stato per i cittadini anziani per fortuna non finiscono qua. Oltre al bonus badante, per il 2024 sono previsti anche i bonus bollette e il bonus caregiver, nonché il bonus animali, pensato proprio per gli anziani che desiderano adottare un animale da compagnia. Quando parliamo di anziani, ci riferiamo alle persone che hanno almeno 65 anni.