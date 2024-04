Bonus smartphone, arriva la nuova misura per contrastare l’obsolescenza programmata | Detrai il 50% della spesa

Vuoi cambiare il tuo smartphone, ma al momento non puoi permettertelo? Ecco quali sono le alternative: hai già sentito parlare del bonus? Puoi risparmiare anche più della metà.

Oggi possedere uno smartphone è diventato fondamentale, chiunque siamo e chiunque la sia la nostra professione. Ormai anche i bambini lo possiedono e immaginare la vita com’era fino ad alcuni anni fa, quando questi dispositivi non erano ancora così diffusi, adesso sembra quasi surreale se non impossibile.

Ogni anno, le aziende di elettronica lanciano sul mercato dispositivi diversi, con più o meno funzionalità che possono anche apparire come rivoluzionarie, oppure semplicemente standard. In generale, negli ultimi tempi non ci sono state grandissime novità in questo campo, ma comunque le aziende più note continuano a vendere con regolarità.

Tuttavia, in molti hanno notato che negli ultimi tempi i costi di molti dispositivi stanno aumentando, anche quelli di aziende che fino a poco fa erano note per proporre prezzi bassi e competitivi. Per fortuna, è possibile acquistare un cellulare approfittando del Bonus smartphone. Ecco in cosa consiste.

Bonus smartphone, come funziona?

Se vuoi acquistare un dispositivo, puoi approfittare del Bonus smartphone, che permette di risparmiare dal 50% a fino addirittura il 100%, quindi sostanzialmente non pagarlo. Si tratta certamente di una bella novità, che può essere molto utile e comoda per chi in un primo momento non vuole affrontare una spesa troppo alta.

Questo bonus è messo a disposizione non di tutti i cittadini, ma in particolare per i lavoratori autonomi, ovvero quelli che sono provvisti di una partita IVA: la percentuale di detrazione cambia e aumenta proprio in base alla partita IVA che si possiede. Ecco qualche dettaglio in più.

Bonus smartphone, come riscuoterlo se hai la partita IVA

Se sei un lavoratore autonomo con partita IVA ordinaria e hai intenzione di acquistare uno smartphone esclusivamente per fini lavorativi (quindi utilizzare questo telefono solo per lavoro) è possibile approfittare di questo bonus al massimo e quindi detrarre le spese di acquisto totalmente, fino al 100%. E se invece vuoi acquistarlo per altre finalità, quindi un uso anche personale?

Se invece vuoi acquistare un cellulare per utilizzarlo anche per altri scopi, non solo lavorativi, la percentuale delle spese detraibili scende alla metà, quindi fino al 50%. E se invece possiedi alla partita IVA forfettaria? Purtroppo, dato che questo tipo di partita IVA ha già tante agevolazioni, non è prevista nessuna detrazione per l’acquisto di uno smartphone, a prescindere che venga utilizzato per lavorare o meno.