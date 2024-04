Compra una nuova casa a soli 25.000€ con il trucco del marketplace | Non serve nemmeno accendere il mutuo

Lo sapevi che ci sono alcune case che possono essere acquistate rapidamente e facilmente direttamente sul Marketplace? Ecco che cosa propone Amazon.

Oggi comprare online è diventato popolarissimo. Tutti, almeno una volta, hanno acquistato qualcosa direttamente tramite ecommerce, che fosse un prodotto fisico o qualcosa di immateriale, come una vacanza o il biglietto di un concerto. Sicuramente, il sito più popolare dove acquistare online oggi è Amazon, ma ce ne sono tanti altri, a seconda di quello che state cercando.

Se non state cercando prodotti specifici o di nicchia, Amazon è un’ottima soluzione perché vende sostanzialmente qualunque cosa, dall’elettronica, ai vestiti, fino anche al cibo. Se invece cerchi qualcosa di più particolare, puoi provare su Ebay, mentre se vuoi acquistare abiti usati, al momento Vinted è il sito più famoso. Se invece cerchi vestiti e accessori a basso prezzo, c’è sempre Shein, che negli ultimi tempi ha anche accelerato i tempi di consegna.

Amazon, invece, è un sito generalista, che negli ultimi anni si è allargato anche nel mercato dello streaming, della musica, degli ebook e degli audiolibri. Lo sapevi che, però, su questo sito si possono comprare anche le case?

Comprare casa su Amazon, ora si può

Ovviamente, quando parliamo di acquistare casa su Amazon, non intendiamo dire una casa qualunque, ma un tipo di casa ben preciso. Si tratta di un modello che si sta diffondendo rapidamente soprattutto negli Stati Uniti e si tratta, in pratica, di case prefabbricate che devono poi essere assemblate da chi le compra.

Queste case particolari vengono ordinate direttamente sul sito di ecommerce e poi spedite all’indirizzo indicato tramite un corriere, come funziona con tutti gli acquisti online. In più, questo tipo di case ha un prezzo che si aggira tra i 20mila e i 25mila euro, il che le rende molto abbordabili. Altro elemento positivo che le accomuna? Dato il prezzo relativamente basso, non occorre accendere un mutuo.

Comprare casa su Amazon, come funziona

Ma come sono fatte esattamente queste case che si possono acquistare su Amazon? Si tratte di immobili prefabbricati che vanno montati una volta ricevuti, ma che possono essere dotati di ogni confort e anche di uno spazio notevole. La maggior parte è costruita in acciaio, ma ci sono anche quelle di legno. Le dimensioni si aggirano intorno ai 5 metri per 3, contando circa 3 metri di altezza.

Il modello più famoso è Molvus, che conta in zona giorno, due camere da letto, un bagno e un garage, nonché il quadro elettrico. Assemblarla e smontarla è relativamente facile. Queste case sono progettate come soluzioni alternative o secondarie, come seconde case per gite o uffici, ma c’è anche chi le usa come abitazione principale.