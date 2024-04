WhatsApp, con questo trucco nessuno può vedere se stai scrivendo il messaggio | Proteggi la tua privacy

Usi regolarmente Whatsapp ma ti dà fastidio che i tuoi contatti possano vedere quando stai digitando loro un messaggio direttamente? Ecco come devi fare per nascondere la funzione.

Oggi Whatsapp è la piattaforma di messaggistica italiana più diffusa in Italia, superando Telegram e Messenger. L’app ormai esiste da più di dieci anni ed è sempre stata molto apprezzata perché non è solo molto utile, ma anche molto intuitiva. L’app permette non solo di messaggiare con una singola persona, ma anche di creare gruppi e community.

Dopo l’acquisizione da parte di Mark Zuckerberg alcuni anni fa, fondatore di Facebook e già proprietario di Instagram, l’app ha continuato ad aggiornarsi, permettendo non solo di inviare messaggi, ma anche effettuare chiamate e videochiamate, nonché aggiungere storie proprio come sugli altri social del proprietario.

Qualche anno fa è stata introdotta anche la funzione per controllare se le persone visualizzano i messaggi che ricevono da noi, nonché indicare quando abbiamo effettuato l’ultimo accesso e se siamo online o meno in quel momento. Tutti questi dettagli possono dare fastidio a una persona che tiene particolarmente alla propria privacy, ma per fortuna non sono obbligatorie. Tutto ciò si può disattivare, mentre non c’è un’impostazione specifica per eliminare la dicitura “Sta scrivendo”; tuttavia si può usare un trucchetto.

Whatsapp, il trucco per rimuovere la dicitura “Sta scrivendo”

Per sfortuna, non esiste un’impostazione specifica per rimuovere o nascondere questa funzione. Tuttavia, si può utilizzare un po’ di ingegno. Se non vuoi far vedere che stai scrivendo, puoi semplicemente impostare la “Modalità aereo” mentre stai digitando e poi disattivarla una volta completato. Puoi anche direttamente inviare il messaggio, che verrà poi effettivamente spedito solo una volta che avrai tolto la modalità aereo.

Ovviamente, finché rimarrà attivata la modalità aereo, non potrai né ricevere né inviare messaggi perché in generale non avrai Internet. Forse è una mossa un po’ forzata, ma al momento questa è l’unico modo per sbarazzarsi temporaneamente di questa scritta che può risultare molto fastidiosa per le persone più riservate.

Whatsapp, come tutelare la propria privacy

Ti ricordiamo, inoltre, che andando sulle impostazioni che regolano la privacy è possibile disattivare, questa volta “seriamente” alcune funzioni per tutelare la privacy, come la spunta blu del visualizzato, l’ultimo accesso o se si è online o meno in quel momento. Ovviamente, se si attivano queste funzionalità, neanche tu potrai vederle verso gli altri contatti.

In generale, Whatsapp è un’app molto sicura e tutte le conversazioni sono private e crittografate, quindi non è necessario prendere altri accorgimenti per tutelare i propri dati personali.