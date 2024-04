Il Willy Wonka italiano assume operai | Li tiene per tutta la vita una volta dentro

L’azienda di dolci e cioccolato più famosa d’Italia sta assumendo con contratti molto vantaggiosi e per diverse posizioni. Che aspetti? Candidati anche tu!

Una delle aziende italiane più famose al mondo è senza dubbio Ferrero. Ferrero è un’azienda storica che, iniziata come un’attività familiare circa un secolo fa, oggi conta contatti ed esportazioni in tutto il globo e migliaia di dipendenti. Da sempre, si sa, inoltre, che pur essendo un’azienda molto competitiva, è un luogo di lavoro sano, dove i dipendenti sono trattati molto bene.

La sede storica di Ferrero si trova in Piemonte, più precisamente ad Alba, dove è stata fondata. Tuttavia, ha diversi distaccamenti disseminati per tutta Europa e regolarmente sul sito ufficiale pubblica offerte di lavoro per queste sedi, dove si ricercano figure professionali di ogni tipo, da ingegneri a esperti di marketing.

In particolare, negli ultimi giorni sono state inserite diversi annunci per le sedi italiane, più nello specifico per le sedi di Lombardia, Lazio, Piemonte e Campania.

Ferrero assume: ecco tutte le posizioni

Il Gruppo Ferrero sta cercando diverse risorse da inserire negli stabilimenti di Lombardia, Lazio, Piemonte e Campania. Nonostante siano stati pubblicati annunci di lavoro per figure professionali varie, in particolare in questi ultimi giorni il gruppo sta cercando soprattutto operai stagionali che possono essere di supporto per quelli fissi.

Più nello specifico, si cercano operai stagionali disposti a lavorare su tre turni e nei fine settimana. Al momento, le sedi disponibili sono queste: Pozzuolo Martesana (provincia di Milano), Caprarola (provincia di Viterbo), Alba (provincia di Cuneo), Sant’Angelo dei Lombardi (provincia di Avellino). Tutti i dettagli contrattuali saranno poi spiegati in fase di colloquio.

Ferrero, come candidarsi agli annunci di lavoro

Ferrero è nata nel 1946 come azienda familiare, dopo un’intuizione dei fratelli Pietro e Giovanni Ferrero e Piera Cillario, ad Alba, in provincia di Cuneo, dove tuttora si trova la sede principale. Già nel 1956 la famiglia ha inaugurato il primo stabilimento fuori Italia, in Germania e da lì la scalata verso il successo è stata breve. Nel giro di 80 anni è diventata una multinazionale, che oggi esporta i propri prodotti dolciari in tutto il mondo con enorme successo.

Se desideri candidarti come lavoratore stagionale, devi solo andare sul sito ufficiale dell’azienda e andare nella sezione dedicata alle offerte di lavoro. Nel campo di ricerca, digita “operai” e ti compariranno tutti gli annunci di questo tipo: a questo punto, devi solo selezionare quello nella zona geografica di tuo interesse. Buona fortuna.