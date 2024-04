Bonus cucina, ricorda nel 730 queste detrazioni: risparmi 5.000€ per comprarti gli elettrodomestici nuovi

Lo sapevi che puoi approfittare del bonus cucina per arredare la tua casa? Ecco come devi fare e in cosa consistono le agevolazioni.

Per il 2024 sono previsti diversi bonus e agevolazioni per i cittadini. Queste agevolazioni economiche sono di diverso tipo e riguardano ambiti diversi, dallo studio, all’ambiente, a stratagemmi per ristrutturare casa o riarredarla, oppure per aiutare gli anziani e chi li cura. In generale, ce ne sono tantissime e tutte possono essere riscattate solo se si rispettano determinati requisiti.

In particolare, in questo articolo parleremo del cosiddetto “bonus cucina“, ovvero tutte le agevolazioni disponibili per poter comprare una cucina nuova senza dover spendere un capitale o rischiare di indebitarsi. La cucina, infatti, è una delle parti più importanti della casa ed è importante che i mobili e gli elettrodomestici che la compongono siano funzionali, ma alla nostra portata economica.

Quando si decide di comprare una cucina nuova, infatti, si rischia di spendere almeno 3.000 euro, a seconda delle funzionalità che scegliamo. Per fortuna, con questo bonus è possibile risparmiare.

Bonus cucina, in cosa consiste

Gli elettrodomestici che compongono una cucina possono essere molto costosi, anche se non particolarmente di marca o con funzionalità extra incredibili. Sicuramente, il frigorifero e il forno (con anche il piano cottura) sono tra le parti più costose e non tutti possono permettersi di comprarli con serenità.

Per fortuna, ci sono proprio dei bonus pensati per questi elettrodomestici, che erano stati introdotti già nel 2023 e poi riconfermati anche per il 2024, anche se a condizioni un po’ diverse. Il bonus mobili ed elettrodomestici ora ricopre una detrazione massima di 5.000 euro (a differenza dell’anno scorso che arrivava ad 8.000), ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Gli elettrodomestici acquistati devono avere delle caratteristiche precise. I forni non devono avere una classe inferiore alla A, mentre lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie non inferiore alla E; frigoriferi e freezer devono essere di classe F.

Bonus cucina, le condizioni

Non bisogna guardare solo la classe degli elettrodomestici, ma per usufruire di questo bonus è obbligatorio aver realizzato degli interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto degli oggetti.

Infine, occorre accogliere l’incentivo come una riduzione IRPEF del 50% e solo per certi anni fiscali, tra il 2022 e il 2024. Inoltre, è fondamentale che i mobili e gli elettrodomestici siano stati acquistati tramite mezzi tracciabili, quindi pagamenti online o con carta di credito: assegni e contanti non sono ammessi. Gli acquisti devono essere completati entro il 31 dicembre 2024 e bisogna indicare tutte le spese da detrarre nel 730 o sul Modello Redditi persone fisiche.