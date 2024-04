Donazioni genitori-figli: da ora sono ‘tax free’, è tutto gratis | Lo stabilisce la nuova legge

Generalmente le donazioni economiche che i genitori fanno nei confronti dei figli sono tassate, ma non in tutti i casi. Ecco alcuni esempi e cosa stabilisce la legge.

Forse non tutti sanno che quando i genitori versano un certo tipo di donazione economica nei confronti dei propri figli devono pagare una tassa. Questo significa che in passato, ogni volta che un genitore voleva di fatto regalare del denaro a un figlio, avrebbe comunque dovuto pagare una certa somma in cambio. Attualmente, però, la legge è cambiata.

Nell’ultimo periodo sono stati fatti alcuni cambiamenti verso la legge di tassazione sulle donazioni economiche dai genitori ai figli. Alcuni aspetti sono rimasti immutati, mentre sono state introdotte delle condizioni in cui non è più obbligatorio pagare la tassa di donazione che prima bisogna per forza versare.

Ultimamente, la Corte di Cassazione ha stabilito che le donazioni da genitori a figli saranno tax free, ovvero libere dalle tasse, non occorrerà più pagare niente. Questo non è possibile sempre, ma solo in alcune situazioni. Andiamo a vedere quali.

Donazioni genitori- figli: spariscono le tasse. Ecco le condizioni

La Corte di Cassazione ha stabilito una nuove legge, una sentenza di ben 34 pagine, che stabilisce tutti i dettagli delle donazioni genitori-figli esenti da tasse. Per le cifre piccole, rimane com’è sempre stato, quindi non ci sono e non ci saranno mai tasse extra da aggiungere. La situazione, però, cambia proprio a seconda di quanto è grande questa donazione e quanto influisce su chi la fa e su chi la riceve.

Se infatti questa donazione va a impoverire il donatore e al tempo stesso va ad arricchire troppo il ricevente, allora l’Agenzia delle Entrate potrebbe alzare gli occhi e quindi far scattare dei controlli. Ma di quanti soldi stiamo parlando esattamente?

Donazioni genitori-figli: quando pagare la tassa

In caso di cifre molto alte donate dai genitori ai figli, occorre pagare una tassa di 200 euro. Si tratta di un’imposta di registro per la contestazione degli eredi, che solitamente si decide e si gestisce in presenza di un notaio e quindi è più trattabile.

Quando invece la cifra donata è davvero alta e supera il milione di euro, allora in quel caso la tassa diventa obbligatoria. Inoltre, anche se la legge non lo dice esplicitamente, ogni qualvolta si fa una donazione è sempre specificare bene la causale nel bonifico: una molto usata è “liberalità” per esempio, oppure quelle più esplicite. Questo probabilmente vi eviterà controlli scomodi da parte del fisco.