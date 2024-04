Comprare casa senza accendere il mutuo è possibile | Con il trucco degli agenti immobiliari

Vuoi comprare casa ma non vuoi o non puoi accendere un mutuo? Gli agenti immobiliari conoscono un trucco che ti può comunque permettere l’acquisto: ecco di cosa si tratta.

Comprare casa non è mai un’impresa semplice. Bisogna trovare quella giusta, che sia nella città e nella zona che desideriamo, che abbia la metratura giusta con una buona gestione dello spazio e, soprattutto, che non superi il budget che abbiamo in mente. Proprio il budget può essere uno dei problemi più importanti e per molti giovani è un ostacolo non indifferente.

Oggi ci sono diverse agevolazioni per chi vuole comprare casa. In particolare, le più convenienti riguardano chi ha meno di 35 anni e sta acquistando una casa per la prima volta. Tuttavia, queste agevolazioni permettono di solito di accedere a un mutuo agevolato o, in generale, con dei tassi di interesse più bassi del solito o addirittura nulli.

Ma se invece non voleste neanche accendere un mutuo? Ottenerlo, effettivamente, potrebbe non essere così facile. Ecco allora che cosa puoi fare: hai mai sentito parlare di RTB?

Comprare casa senza mutuo: cos’è il RTB

Comprare casa, anche con tutte le agevolazioni e tramite il mutuo, per molte persone rimane complicato. Non tutti infatti possono permettersi di versare l’anticipo che pretende la banca, oppure semplicemente ci sono certe categorie di lavoratori (spesso quelli autonomi) che fanno fatica a strappare il mutuo alla banca perché non vengono considerati “affidabili”, non avendo un’entrata fissa garantita.

Che cosa fare, quindi, in questi casi? Si può utilizzare una tecnica perfettamente legale ma poco conosciuta in Italia, che si chiama RTB. In Italia è nota anche con il nome di “affitto con riscatto” e può aiutare proprio le persone che non riescono a ottenere un mutuo.

Affitto con riscatto, come funziona

L’affitto con riscatto è un accordo che si stabile tra acquirente e venditore e permette di non chiedere un mutuo alla banca e quindi di non dover versare un anticipo che può essere molto alto per diverse persone. Di solito l’affitto con riscatto (o RTB) viene stabilito dal proprietario di casa quando già da tempo sta affittando alla stessa persona e quindi si fida di lei.

Senza dover versare anticipi, la persona in affitto continuerà ogni mese a versare l’affitto e, a seconda di quanto stabilito dal contratto, potrà versare una cifra aggiuntiva. Continuerà a farlo per diversi anni, finché non avrà versato una cifra sufficiente per comprare la casa, oppure alla fine potrà direttamente acquistarla a un prezzo agevolato.