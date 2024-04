Playstation, se hai in solaio questo vecchio videogame sei ricco | Oggi vale 2.000€

Il mondo del collezionismo volge lo sguardo ai videogiochi rari: questo, considerato un flop all’uscita, ora vale una fortuna.

Nel vasto universo dei collezionisti e degli amanti conservatori, c’è una ricerca incessante di pezzi unici da custodire e ammirare.

Questa passione spazia dalle monete antiche alle opere d’arte, fino ai giocattoli di un’epoca passata. Tuttavia, c’è un mondo meno esplorato che ha cominciato a catturare l’attenzione di molti: il mondo dei videogiochi.

Mentre mostre e aste presentano oggetti d’arte e rarità a prezzi esorbitanti, i veri intenditori non esitano a spendere cifre considerevoli per aggiungere pezzi unici alla propria collezione.

Ma cosa accade quando l’oggetto del desiderio è un videogame?

Un gioco “brutto” diventato cult grazie a un accessorio

Il mondo delle console e dei videogiochi ha trasformato la cultura popolare da oltre quarant’anni, e nel 1994 la rivoluzione ha preso una svolta epocale con l’introduzione della Playstation. Questa console, entrando in competizione con i giganti del settore come Sega e Nintendo, ha conquistato un vasto pubblico grazie alla sua libreria di giochi eccezionale e innovativa. Tra i molti titoli di successo, ce n’è uno che brilla per il suo valore particolare: Elemental Gearbolt Assassin’s Case. Forse non è un nome familiare per tutti, ma per i veri intenditori, questo gioco è un tesoro. Originariamente distribuito come premio in una competizione sponsorizzata dalla casa editrice Working Designs, il gioco si è trasformato nel corso degli anni in un oggetto di culto.

Oggi, una copia di Elemental Gearbolt Assassin’s Case può valere fino a 2.000 euro sul mercato dei collezionisti. Nonostante fosse considerato uno dei giochi più brutti della sua epoca, il suo valore è cresciuto esponenzialmente grazie al contenuto unico della sua confezione: una pistola GunCon placcata in oro. Questo particolare accessorio è diventato un ambito pezzo da collezione, apprezzato non solo per il suo valore intrinseco, ma anche per il suo significato simbolico all’interno della storia dei videogiochi.

Gli altri giochi di Playstation che valgono una fortuna

Ma Elemental Gearbolt Assassin’s Case non è l’unico gioiello nascosto nel mondo dei videogiochi PlayStation. Un altro titolo, forse meno noto ma altrettanto prezioso per i collezionisti, è Cindy’s Fashion World. Questo gioco, considerato uno dei più rari della Playstation, ha guadagnato una reputazione cult nel corso degli anni. Forse trascurato dai giocatori dell’epoca per le sue tematiche diverse rispetto ai classici giochi d’azione e avventura, Cindy’s Fashion World è ora ricercato dagli appassionati, con una copia del gioco che può facilmente raggiungere i 1.000 euro sul mercato.

Questi esempi dimostrano come il mondo dei videogiochi stia guadagnando sempre più rilevanza nel mondo del collezionismo. Ciò che in passato poteva sembrare semplicemente un passatempo per ragazzi, oggi si rivela un ricco terreno per l’investimento e la conservazione della storia culturale. Quindi, se hai mai posseduto una copia di Cindy’s Fashion World o hai avuto la fortuna di aggiudicarti un Elemental Gearbolt Assassin’s Case, potresti essere seduto su un autentico tesoro.