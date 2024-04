Maxibonus studenti da 2.000€: ecco i requisiti per richiederlo | Devi fare in fretta

Che cos’è il Maxibonus riservato agli studenti? E come si fa a fare domanda e a riscuoterlo? Ecco tutti i requisiti necessari.

Lo Stato italiano mette regolarmente a disposizione bandi e, in generale, agevolazioni varie per chi ne ha bisogno e dimostra di possedere tutti i requisiti per richiederli. Negli ultimi tempi, in particolare, si è parlato molto dei bonus utili per ristrutturare casa e riarredarla al fine di renderla più ecologica, oppure si è parlato di tutti i bonus riservati alle categorie più fragili, come anziani, malati o disabili.

Ma che cosa sappiamo degli studenti? Questa categoria è sfortunatamente una di quelle più dimenticate e messe da parte. Anche se da ormai alcuni anni esiste il Bonus Cultura, ovvero la carta dal valore di 500 euro che viene regalata agli studenti al compimento della maggiore età per comprare libri, biglietti per il cinema, concerti e, in generale, materiale educativo, bisogna ammettere che non ci sono mai tantissime agevolazioni per chi studia.

Tuttavia, già da un po’ si sente parlare del “Maxibonus studenti”, che può essere richiesto da chiunque abbia almeno un figlio che studia e che sia maggiorenne. Ogni figlio può ottenere fino a 2.000 euro: ma andiamo a scoprirne di più.

Maxibonus studenti: come funziona il cumulamento?

Per il 2024 sono previsti diversi bonus per gli studenti. Quello dei 2.000 euro non è un bonus unico, in realtà, ma i vari bonus messi a disposizione dallo Stato possono essere cumulati e così si possono raggiungere cifre molto interessanti, fino ad arrivare a 2.000.

Quali sono questi bonus cumulabili tra loro? Innanzitutto, c’è il Bonus Erasmus Italia, messo a disposizione per permettere a circa 10.ooo studenti di recarsi in un altro Stato per studiare. Ogni studente riceve circa 1.000 euro. A questo bonus si aggiunge la Carta della cultura, che abbiamo citato prima e la Carta del Merito, introdotta di recente dal nuovo Ministero dell’istruzione e del merito. Per ottenere entrambe è importante rispettare tre requisiti.

Carta della cultura e del merito: quali sono i requisiti?

Come si può leggere sul sito ufficiale, per riscattare la Carta della cultura e del merito occorre avere compiuto 18 anni, si tratta di una specie di regalo che lo Stato fa allo studente-cittadino per la maggiore età. Inoltre, ci sono requisiti economici e di merito da rispettare.

Per la Carta della cultura, bisogna dimostrare di avere un ISEE inferiore ai 35.000 euro, mentre per la Carta del merito bisogna avere ottenuto all’esame di maturità almeno 100/100. Entrambe le carte valgono 500 euro e possono essere riscattate nello stesso momento, ottenendo così 1000 euro in un colpo solo.