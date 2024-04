Multe di Pasqua: ora l’autovelox ti pizzica anche se non superi il limite | 170€ non te li toglie nessuno

Pasqua si avvicina: meglio non rovinare la festa rischiando una multa per viaggiare a una velocità sbagliata. Ecco che cosa prevede la legge.

Pasqua è molto vicina e già si prevedono le file in autostrada. C’è chi fuggirà dalla città per qualche giorno verso una meta nuova e chi semplicemente andrà a trovare un parente. Qualsiasi sia la vostra destinazione, è comunque probabile che durante il fine settimana troverete traffico per le strade.

Ovviamente, ogni volta che ci si mette alla guida è fondamentale rispettare tutte le norme previste dal codice stradale. Indossare la cintura, quindi, non trasportare più persone di quante prevede l’omologazione del mezzo, rispettare i segnali e, in generale, usare il buon senso. Ovviamente, molti segnali e divieti riguardano la velocità.

Per controllare la velocità nelle strade, in assenza di vigili, vengono usati gli autovelox, che in caso di velocità eccessiva scattano una foto alla targa del veicolo e poi il proprietario riceverà una multa. Lo sapevi che però si possono ricevere multe sulla velocità anche se non si supera il limite imposto?

Multe, i limiti di velocità stabiliti dal codice stradale

Sulle strade sono stabiliti per legge dei limiti di velocità ben precisi, che cambiano in base al tipo di strada sulla quale ci stiamo muovendo. In generale, in città non occorre superare i 50 km orari, in campagna gli 80 km, mentre sulle tangenziali e sulle autostrade non bisogna superare i 110 km e i 130 km, tranne che in casi particolari che comunque vengono segnalati.

Lo sapevi che però c’è anche un limite per quanto riguarda la velocità minima? E che se si va troppo piano si rischia una multa, anche molto salata?

Limiti di velocità, la multa per chi va troppo piano

Non solo viaggiare troppo veloci è pericoloso perché potrebbe causare incidenti, ma allo stesso modo anche andare troppo piano non è consentito. Questo perché muoversi troppo lentamente potrebbe comunque creare dei problemi e impedire il regolare scorrere del traffico e quindi ostruire la circolazione.

Questo ovviamente cambia in base al tipo di strada, ma in generale su tangenziali e autostrade non bisognerebbe andare a meno di 80 km orari (per questo l’ingresso non è consentito ai mezzi che non raggiungono questa velocità). Ovviamente i limiti sono segnalati in base al tratto, ma in generale questa è la regola. Se si viaggia troppo piano senza giustificazioni, si rischia una multa dai 42 ai 173 euro, che raddoppia in caso di guida di mezzi pesanti e aumenta di un terzo se effettuata nella fascia di orario 22-07.