Multa di 100.000€ se vendi la tua casa a un prezzo troppo basso | È il trucchetto dei furbi per schivare questa procedura

Lo sapevi che puoi ricevere una multa fino a 100mila euro se decidi di vendere la tua casa a un prezzo troppo basso? Ecco perché è illegale.

Vendere casa certamente non è facile. Bisogna mettere l’annuncio (privatamente oppure tramite un’agenzia specializzata), poi scegliere il prezzo e iniziare le visite con i potenziali acquirenti. Qui bisogna far notare i punti positivi dell’immobile e sperare che il potenziale cliente acquisti senza cercare di contrattare sul prezzo e, nel caso, non farlo scendere troppo.

Prima di vendere una cosa e concludere correttamente tutte le pratiche possono passare mesi, se non anni. Il mercato immobiliare è molto delicato e tende a cambiare rapidamente, quindi scegliere il momento giusto per mettere la propria casa in vendita è fondamentale. Si rischia, altrimenti, di svalutarla e quindi vederla a un prezzo troppo basso rispetto a quello a cui l’avevi acquistata tempo prima.

Vendere casa a un prezzo troppo basso non è solo un problema economico per chi vende, che rischia di non rientrare nelle spese, anche nel caso in cui si usino i soldi ottenuti nella vendita per comprare un’altra casa. Il rischio è anche penale perché si rischia di attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe avere qualcosa da ridire su questa vendita.

Vendere casa a un prezzo troppo basso? Perché è illegale

Vendere la propria casa a un prezzo troppo basso rispetto al vero valore purtroppo può capitare. Magari ci si trova in un momento difficile e non si possono aspettare troppe offerte o troppo tempo, e quindi il venditore decide di vendere al primo cliente senza contrattare troppo sul prezzo e rassegnarsi a ottenere meno di quanto gli spetterebbe in realtà.

Oppure, semplicemente, il venditore vuole sbarazzarsi di quella casa nel minor tempo possibile e non gli importa di guadagnare troppo da questo affare e quindi cede la casa senza pensarci troppo. Questo comportamento però potrebbe destare dei sospetti da parte del fisco, che potrebbe fare dei controlli.

Vendere casa a un prezzo troppo basso: la multa

In molti, infatti, vendono casa a un prezzo troppo basso semplicemente per evitare di pagare le tasse che dovrebbe pagare. Se si vuole regalare una casa (per esempio a un membro della propria famiglia) occorre pagare una tassa, ma qualcuno usa il trucco della vendita per evitare questo passaggio e quindi vende la casa a un prezzo simbolico, basso, così che non appaia come una donazione ma una vendita effettiva.

Svendere una casa, però, è illegale e si rischia una multa più o meno alta a seconda della situazione. Se si vende l’immobile a un prezzo inferiore del 10% al prezzo reale si rischia una multa dai 1000 ai 10mila euro, mentre se lo si vende a un prezzo inferiore del 5% la multa sale, dai 20mila ai 100mila euro. Si rischiano anche fino a due anni di carcere.