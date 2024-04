Pensi di essere stato bloccato su WhatsApp da qualcuno? Con questo trucco lo capisci al volo

Hai il dubbio che qualcuno ti abbia bloccato su Whatsapp? Ecco che cosa devi fare per scoprirlo: il trucco è facilissimo.

Oggi Whatsapp è certamente una delle app di messaggistica istantanea più popolare e utilizzata, ancora prima di Telegram e Messenger. Si è diffusa grazie agli smartphone e oggi giorno l’idea di comunicare con gli SMS a pagamento come si faceva un tempo appare assurdo e anacronistica.

Con Whatsapp, infatti, oggi non si mandano solo messaggi di testo, ma anche foto, video e media vari, tra audio, sticker e gif. Inoltre, negli ultimi anni sono state implementate molte funzionalità, come la possibilità di fare chiamate, videochiamate e ora anche creare delle community come sta accadendo su Instagram.

Le chat possono essere cancellate, oppure archiviate se si preferisce tenerle ma non averle sott’occhio. Inoltre, si può sempre scegliere di bloccare un utente, per qualsiasi motivo. All’utente ovviamente se viene bloccato non riceve una notifica, ma ci sono comunque diversi modi per capire se si è stati effettivamente bloccati da qualcuno che non vuole più comunicare con noi in nessun modo. Ecco come fare.

Whatsapp, come scoprire se sei stato bloccato

Sospetti che un tuo contatto di abbia bloccato? In realtà accorgersene per avere l’effettiva conferma è molto semplice. Innanzitutto, noterai che se provi a inviare un messaggio, non appare la classica doppia spunta che conferma l’effettiva ricezione del messaggio, ma una singola: l’utente non lo ha ricevuto e non lo riceverà finché resterete bloccati.

Inoltre, un altro indizio è l’immagine del profilo. Se fino a quel momento il vostro contatto aveva un’immagine del profilo ben visibile e all’improvviso compare il classico template grigio è probabile che ci sia qualcosa di strano. A volte, qualche bug dell’app impedisce di vedere le foto, ma se si clicca sull’anteprima, questa dovrebbe poi comparire.

Se non compare la foto e l’utente non riceve i messaggi con la classica doppia spunta, allora, sì, siete stati quasi sicuramente bloccati.

Whatsapp, cosa fare se qualcuno ci blocca?

Ovviamente, magari non siete stati bloccati, ma l’utente potrebbe avere dei problemi con il proprio dispositivo o solo con Whatsapp: questo però dovrebbe valere per chiunque provasse a contattarlo tramite l’app dall’icona verde. Se siete stati bloccati, allora è probabile che ci sia un motivo ben preciso: controllate se riuscite a raggiungere quella persona tramite altre app, come per esempio i direct di Instagram oppure semplicemente chiamandola o con un SMS.

Ricordatevi, comunque, che il blocco su Whatsapp funziona solo con le chat singole e non con quelle di gruppo: se tu e quella persona siete in uno stesso gruppo, potrete comunque continuare a vedere i messaggi da parte di entrambi.