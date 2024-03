Il tuo vicino di casa si è collegato al tuo WiFi e sta rubando la banda (oltre che i soldi) | Lo puoi scoprire solo così

Rubare la connessione è più facile di quanto credi, ma è altrettanto facile adottare misure per proteggersi: ecco come fare.

Nell’epoca digitale in cui viviamo, la connessione a Internet è diventata un elemento essenziale della vita quotidiana.

Dal lavoro remoto all’intrattenimento domestico, dipendiamo sempre più da una connessione Internet sicura e stabile.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui la nostra connettività può essere compromessa da intrusi non autorizzati nella rete WiFi, come vicini o individui esterni che, sfruttando la tua connessione, ti derubano della linea e dei soldi che ogni mese spendi per pagare la bolletta.

Ecco alcuni segnali per individuare se qualcun altro sta utilizzando il tuo tua WiFi senza permesso e quali misure puoi adottare per prevenirlo.

Come individuare la presenza di intrusi (e proteggersi)

Uno dei primi segni di un utilizzo non autorizzato della tua rete WiFi è una diminuzione significativa della velocità di connessione. Se noti che la tua Internet è insolitamente lenta, soprattutto durante determinate ore del giorno, potrebbe essere un segno che qualcun altro sta sfruttando la tua larghezza di banda. Inoltre, controllare i dispositivi connessi al tuo router può fornire ulteriori indizi: molti router moderni consentono di visualizzare un elenco dei dispositivi attualmente collegati alla rete; quindi, se vedi dispositivi sconosciuti, potrebbero trattarsi di un intruso. Fortunatamente esistono diverse azioni che puoi intraprendere per proteggere la tua rete WiFi e migliorare la tua connettività complessiva.

In primo luogo, cambiare regolarmente la password e il nome della tua rete WiFi è fondamentale. Assicurati di scegliere una password robusta e univoca, evitando nomi e password prevedibili che potrebbero essere facilmente indovinate. Anche cambiare il nome della rete può scoraggiare potenziali intrusi. Limitare il raggio del segnale del tuo router è un’altra strategia efficace per proteggere la tua rete WiFi: se vivi in un’area densamente popolata o in un appartamento, ridurre la potenza di trasmissione del tuo router può rendere il tuo segnale meno accessibile ai vicini.

Consigli utili per migliorare le prestazioni del WiFi

Se devi condividere il tuo WiFi con i visitatori, considera la possibilità di creare una rete separata per gli ospiti utilizzando le funzionalità di rete per gli ospiti offerte dalla maggior parte dei router moderni. Questo aiuta a mantenere sicura la tua rete principale e riduce il rischio di accesso non autorizzato. Proteggere la tua rete WiFi non solo preserva la tua privacy e i tuoi dati personali, ma migliora anche la tua esperienza di navigazione online. Tuttavia, ci sono anche altre strategie che puoi adottare per ottimizzare ulteriormente la tua connettività.

Posizionare il router in un punto centrale della tua casa o del tuo ufficio e mantenerlo lontano da dispositivi che possono interferire con il segnale WiFi, come forni a microonde o telefoni cordless, può contribuire a migliorare la tua connessione complessiva. Inoltre, utilizzare la connessione Ethernet cablata anziché il WiFi può essere una soluzione efficace per attività che richiedono una connessione più stabile e veloce, poiché riduce le interferenze e offre una maggiore affidabilità. Trova la strategia più adatta a te e goditi una connessione rapida e priva di intrusioni.