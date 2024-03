INPS, previsto trattamento pensionistico anche per le casalinghe | Ecco i requisiti

La nuova mossa dell’INPS cambia tutto: anche le donne che scelgono la casa potranno godere della pensione, ecco come ottenerla.

In Italia, la figura della casalinga rappresenta un pilastro sociale spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza.

Pur non essendo un lavoro retribuito, l’impegno e la dedizione delle casalinghe contribuiscono al benessere delle famiglie e della società nel suo complesso.

Sebbene molte donne oggi scelgano una carriera professionale al di fuori delle mura domestiche, il ruolo della casalinga merita rispetto e riconoscimento.

Questo impegno cruciale nel tessuto familiare oggi è finalmente al centro di una misura di sostegno fondamentale: la pensione.

Pensione da casalinghe, ecco come ottenerla

Arriva l’opportunità, per le casalinghe, di ottenere un sostegno economico attraverso l’INPS, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, che riconosce loro il diritto a una pensione. Questo riconoscimento è il risultato di anni di dibattito e di lotta per il riconoscimento del lavoro domestico come attività economica e sociale. Affinché le casalinghe possano accedere a questo beneficio, devono soddisfare determinati requisiti. Prima di tutto, devono essere iscritte al Fondo INPS e aver raggiunto almeno i 57 anni di età. Inoltre, devono aver versato almeno 5 anni di contributi previdenziali e continuare a versare un contributo annuale di almeno 26 euro.

La procedura per richiedere la pensione è relativamente semplice. Le casalinghe possono presentare la domanda direttamente all’INPS o attraverso i Caf e i Patronati. Una volta presentata la domanda, verrà effettuato un calcolo dell’importo della pensione, che dipende dal montante contributivo accumulato nel corso degli anni e dai coefficienti di trasformazione stabiliti dall’INPS. Il risultato viene poi diviso per le 13 mensilità per ottenere l’importo mensile della pensione.

Perché è importante riconoscere il lavoro delle casalinghe

È importante sottolineare che questo programma offre un modo concreto per valorizzare il lavoro delle casalinghe e garantire loro un sostegno economico una volta raggiunta l’età pensionabile. Riconoscere il valore del lavoro domestico non solo fornisce un incentivo per le donne a dedicarsi a questa importante attività, ma contribuisce anche a ridurre le disuguaglianze di genere nel sistema previdenziale. In un’epoca in cui sempre più donne sono impegnate nel mondo del lavoro al di fuori delle mura domestiche, è fondamentale riconoscere e sostenere anche coloro che scelgono di dedicarsi alla cura della famiglia e della casa.

L’opportunità di accedere a una pensione attraverso l’INPS offre un riconoscimento tangibile del valore del lavoro delle casalinghe e costituisce un passo importante verso una maggiore equità e inclusione nel sistema previdenziale italiano. Valorizzare il ruolo delle casalinghe non solo è una questione di giustizia sociale, ma anche un investimento nel benessere delle famiglie e della società nel suo complesso. Offrire loro un sostegno economico attraverso l’accesso alla pensione è un passo nella giusta direzione per garantire un futuro più inclusivo per tutte le donne italiane.