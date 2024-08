Non usare più questi utensili da cucina: la tua salute sta correndo un grave rischio | Ti stai intossicando

Quali utensili usi quando cucini? E di quale materiale sono fatti? Stai molto attento alla scelta o con il tempo rischi di intossicarti.

Quando si viene a contatto con il cibo, è importante avere sia le mani pulite sia che utensili, piatti e pentole in cui il cibo è stato siano puliti. La contaminazione, infatti, è semplicissima e si rischia quindi di ingurgitare cibo che non è completamente pulito.

Attraverso il cibo e utensili da cucina contaminati si trasmettono germi e batteri che possono poi causare malattie anche molto gravi nelle persone. Per questo, è importante, per esempio, lavare sempre molto bene un cibo come la frutta o la verdura prima di consumarlo, anche se si ha intenzione di mangiarlo senza la buccia.

Oltre che al cibo, bisogna fare attenzione anche agli attrezzi che si usano per prepararlo. Per esempio, anche tu usi le spatole in cucina? In particolare, usi quelle di plastica? Ti consigliamo vivamente di smetterla e di sostituirle con altri materiali.

Utensili da cucina, perché è meglio non usare spatole di plastica

Di recente, ha fatto molto scalpore il video di un influencer americano che dichiarava che cucinare con spatole di plastica non è una buona idea. Questo perché le spatole sono costruite con un tipo di plastica che contiene elementi tossici per il nostro corpo e che vengono trasmessi attraverso la contaminazione.

Questi elementi come gli ftalati agiscono negativamente sugli nostri ormoni e con il tempo ci intossicano. Questi elementi, inoltre, hanno dimostrato attraverso degli studi scientifici che hanno un collegamento con l’insorgenza di tumori. Per questo, sarebbe meglio non utilizzarli in cucina.

Utensili da cucina, cosa usare al posto delle spatole di plastica

Per tutti questi motivi, l’influencer americano suggerisce caldamente di abbandonare le spatole e tutti gli utensili da cucina che contengono questo tipo di plastica. Di conseguenza, si possono sostituire con spatole di legno, o in alternativa di silicone.

Questo suggerimento è utile per imparare a conoscere meglio ciò che ci circonda, però è anche bene ricordare che questo influencer vive negli Stati Uniti, dove il controllo sul cibo e sugli attrezzi per cucinarlo non è rigoroso come in Italia e in generale in Europa.

Prima di comprare qualsiasi cosa, in generale è bene controllare che l’oggetto abbia stampato su di sé il marchio CE, che indica che l’Unione Europea lo ha approvato come sicuro. Questo non vale solo per il cibo, ma in generale per molti altri oggetti.