Cambiare il preservativo durante l’attività sessuale è una pratica altamente consigliata dagli esperti, ecco perché

Degli esperti consigliano come utilizzare al meglio il preservativo per evitare di avere brutte sorprese durante l’atto sessuale.

Il preservativo è chiamato anche profilattico ed è un dispositivo medico utilizzato nei rapporti sessuali come contraccettivo. La sua diffusione ha avuto inizio in Inghilterra, ma in realtà lo scopo era difendere gli uomini dalla sifilide importata in Europa dal Nuovo Mondo.

Successivamente fu proposto come un vero e proprio preservativo per evitare delle indesiderate gravidanze. L’ideatore della tipologia attuale fu Julius Fromm, il quale voleva proteggere i soldati tedeschi dalle malattie veneree in seguito ai rapporti sessuali. Non fece più ricorso a componenti animali, ma alla gomma.

Attualmente è raccomandato per prevenire malattie sessualmente trasmissibili, come AIDS, herpes genitale, sifilide, clamidia, la gonorrea e altre malattie. Nel 2007 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio, ha riscontrato una riduzione di questo tipo di rischio dall’80% al 95%.

Sono acquistabili senza ricetta e visita medica, vengono venduti nei supermercati e tramite appositi distributori automatici (non solo in farmacia). Tuttavia ci sono anche dei contro come le reazioni allergiche al lattice. Qualcuno probabilmente non sa che hanno una scadenza riportata sulla confezione. Chi ne è a conoscenza, invece, sa bene che occorre controllare questo dettaglio se non si vuole andare incontro a dei problemi nelle parti intime.

Ecco la pratica da effettuare durante l’atto sessuale

Attualmente tanti sono i giovani che ne fanno uso, ma nonostante tutto non basta mai fare delle campagne di sensibilizzazione. Secondo quanto riportato sul sito nypost.com pochi conoscono la pratica da effettuare durante il rapporto sessuale. C’è un motivo ben preciso che non si dovrebbe trascurare. In questo modo non c’è alcun pericolo dietro l’angolo pronto a rovinare il momento.

In poche parole gli esperti sostengono che il preservativo potrebbe non essere sufficiente per garantire un rapporto protetto. Per questo motivo si dovrebbe cambiare regolarmente durante il momento. A tal proposito il Dottor Neel Patel consiglia di sostituirlo ogni 30 minuti perché il materiale, essendo ultra sottile, può danneggiarsi per via dell’attrito prolungato.

Il consiglio dei medici è unanime

Inoltre ha aggiunto: “Probabilmente rientra nella categoria dei problemi positivi, ma se stai andando avanti da mezz’ora non sei pronto a fermarti, cambia preservativo”. Poi altri medici sostengono che gli uomini dovrebbero indossare il preservativo anche prima del sesso vaginale.

L’infermiera Post Liana Baixauli è intervenuta dicendo che se c’è una pausa nell’attività sessuale e si ricomincia sarebbe opportuno cambiarlo. Eppure quasi tutti sono concordi nel dire che il cambio non è una regola fissa perché dipende molto dall’intensità di un rapporto.