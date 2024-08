Questo piccolo asteroide vale 90 volte la ricchezza del pianeta Terra | La Nasa ha già speso 1 miliardo di dollari per metterci mano

Un asteroide è giunto sulla Terra anni fa e ancora oggi tanti misteri non sono stati risolti. Andiamo a scoprire ogni singolo dettaglio.

Il pianeta Terra fa parte del Sistema Solare ed è il terzo in ordine di distanza dal sole. Esso a sua volta fa parte della galassia nota come la Via Lattea, già chiamata così ai tempi dell’antica Grecia. Con la Galassia di Andromeda e le Nubi di Magellano appartiene all’ammasso chiamato Gruppo Locale. Nonostante tutto sappiamo molto poco dell’Universo di cui facciamo parte e per questo motivo gli scienziati non smettono mai di lavorare osservando costantemente il cielo.

Uno degli argomenti che affascina da sempre è sicuramente quello dei meteoriti. Si tratta di un frammento di un pianeta o di un satellite del Sistema Solare che può avere dimensioni diverse. Entrando in contatto con l’atmosfera di un pianeta si vaporizzano parzialmente o totalmente lasciando una scia luminosa dietro.

Molti fanno ancora confusione tra asteroide e meteorite. L’asteroide, invece, è una sorta di “pianeta minore” e nel nostro Sistema Solare ce ne sono milioni. Il più grande è Cerere con un diametro di 952 km. Il secondo, come detto prima, è ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica in collisione con la Terra.

Oggetto di studio altrettanto interessante per gli esperti è anche il meteorite di Hoba, il più grande mai scoperto fino ad ora. Ha una storia alle spalle ancora poco chiara. Ecco tutto quello che è emerso dagli studi degli scienziati.

Meteorite di Hoba, un mistero non ancora svelato

Secondo quanto riportato sul sito computerhoy.com pare che esista un grande meteorite, a cui è stato attribuito il nome Hoba, avvolto nel manto del mistero. Fu scoperto tantissimi anni fa, ma ci sono tante cose che non sono ancora chiare.

È stato chiamato così perché fu scoperto nella fattoria Hoba vicino a Grootfontein nella regione di Otjozondjupa in Namibia e ha una massa di ferro di origine naturale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le informazioni ottenute fino a oggi

Si dice che sia giunto sulla Terra 80.000 anni fa e che il proprietario della fattoria in questione, Michael Hanssen, l’abbia scoperto per puro caso mentre stava continuando il suo terreno. È composto dal 84% di ferro, 16% di nichel con alcune tracce di cobalto.

Pesa 66.000 kg e sembra che sia caduto sulla Terra ad alta velocità fino a creare un buco di 20 metri di diametro profondo circa 5 metri. Non è stato generato un cratere ed è per questo motivo che la scoperta è avvenuta tanti anni dopo.