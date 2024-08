Questo è il rischio che corri a mantenere ancora i vecchi contatti su WhatsApp | Se non li senti più eliminali subito

Sei abituato a non fare mai pulizia in rubrica e a mantenere i contatti, anche vecchi di anni, su WhatsApp? In realtà dovresti cancellarli, tenerli è pericoloso.

Senza dubbio, in Italia Whatsapp è l’app di messaggistica istantanea più popolare e usata. Ormai abbiamo quasi completamente perso l’abitudine di messaggiare tramite SMS e se salviamo un contatto e vediamo che non ha WhatsApp, pensiamo subito che si tratti di un numero falso.

Da quando si possono salvare i contatti direttamente su Google e Apple, le persone hanno smesso di memorizzarli sulla SIM e questo permette loro di salvare quantità di contatti che prima non erano immaginabili: un tempo, una SIM reggeva al massimo 250 numeri.

Questo significa che sempre più raramente le persone cancellano i numeri di telefono di amici e conoscenti, anche se hanno perso i rapporti, e li mantengono tranquillamente in rubrica. Questo però può rivelarsi pericoloso.

WhatsApp, perché è meglio cancellare i contatti con cui non parliamo

Potrebbe capitare di avere memorizzato sul telefono un numero che avevi aggiunto anni e anni fa. Nel corso del tempo, potresti aver perso i rapporti con questa persona, che a sua volta nel frattempo potrebbe aver cambiato numero.

Siccome le combinazioni per i numeri di telefono non sono infinite, è normale che un numero dismesso venga poi riassegnato a qualcun altro. Se non hai cancellato il numero, continuerai ad averlo in rubrica con il salvataggio di sempre, ma quel numero in realtà appartiene a qualcun altro, che molto probabilmente non conosci.

WhatsApp, il rischio di mantenere in rubrica i contatti vecchi

L’abitudine di mantenere dei numeri vecchi salvati su WhatsApp potrebbe sembrare innocua, ma in realtà non è così, soprattutto in un’epoca in cui le truffe online sono all’ordine del giorno. Potresti credere, infatti, di star comunicando con quella persona e condividere delle informazioni private o addirittura dei dati con lei.

A questo punto rischi di mettere seriamente in pericolo la tua privacy e la tua sicurezza. Per questo, se non senti una persona da un po’ di tempo ed è altamente improbabile che riprenderai i rapporti con lei, ti conviene cancellare il suo numero, così da evitare di correre un pericolo simile.

D’altronde, se non parli più con questa persona un motivo ci sarà e non ha senso continuare a mantenere salvato il suo numero sul cellulare. Ogni tanto è bene cancellare dati inutili e preservare la memoria del dispositivo (e la tua sicurezza).