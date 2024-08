Perché fotografare i tuoi biglietti aerei prima di partire è una pratica stupida | Assodigitale avverte dei rischi connessi

Mai e poi mai condividere online la foto del proprio biglietto aereo: i criminali informatici sono dietro l’angolo.

Anche se sembra scontato ricordarlo, molte persone lo fanno senza pensarci due volte e condividono la propria carta d”imbarco online. Magari non lo fanno di proposito ma può capitare che si scatti un selfie che includa anche il suddetto biglietto.

Quest’ultimo infatti non dovrebbe mai essere mostrato a nessuno, anche se nella foto è visibile solo il codice a barre. Negli ultimi anni infatti gli hacker sono diventati sempre più impavidi e astuti e perciò hanno modo di scansionarlo ed entrare in possesso de vostri dati più sensibili, dal numero di prenotazione, al nome completo del passeggero, fino ad arrivare talvolta alle informazioni di contatto.

Insomma non c’è mai fine al peggio. Questo significa che il rischio di essere hackerati aumenta drasticamente per coloro che condividono online troppe informazioni sulle loro vacanze. Ma scopriamo nel dettaglio a quali conseguenze si può andare incontro una volta che i criminali informatici si impossessano dei vostri dati.

Attenzione alla carta d’imbarco: gli hacker non regalano seconde possibilità

Se gli hacker riescono a rubare alcune delle vostre informazioni possono rovinarvi la vacanza. Infatti queste ultime vengono per esempio utilizzate per cancellare i voli di ritorno, o rubare il denaro dalle carte di credito o addirittura rubare la vostra identità. Ma come avviene esattamente l’hackeraggio? In poche parole, dopo aver scansionato il codice a barre, gli hacker potrebbero chiamare il viaggiatore durante fingendosi un rappresentante della compagnia aerea e chiedere i dati della carta di credito per confermare, ad esempio, il volo di ritorno.

I criminali informatici possono anche raccogliere ulteriori informazioni sulla vittima tramite i social media e poi provare a chiamare la compagnia aerea, fingendo di essere il viaggiatore. Come se non bastasse c’è il rischio che i dati raccolti finiscano sul dark web o, peggio ancora, i criminali potrebbero commettere frodi usando la vostra identità.

Consigli per condividere le foto delle vacanze online

Anche se postando la propria carta d’imbarco si corre una serie di rischi ci sono modi per farlo in maniere più sicura. Per esempio si consiglia di condividere online le foto della propria vacanza dopo essere tornati dalle vacanze. Così facendo eviterete di far sapere ai vostri followers che la vostra casa è vuota.

Inoltre, assicuratevi che le impostazioni del vostro account siano impostate su privato e che i vostri post siano visibili solo ai vostri amici e non a tutti gli utenti di Internet. Cercate anche di non condividere mai informazioni personali sui social media. Per quest ragione si raccomanda di rimuovete i dati, come l’indirizzo di casa e il numero di telefono. Infine, qualora decidiate di postare qualcosa online quando vi trovate all’estero, accertatevi di utilizzare un wi-fi sicuro.