Questa nuova app di incontri intende soppiantare Tinder | Ecco perché è ammesso un solo appuntamento a settimana

Sbarca sugli store una nuova app di incontri che permette un solo appuntamento a settimana: si chiama Thursday e punta a soppiantare Tinder e Bumble.

Ormai da diversi anni, sono diventate popolarissime le app di incontri. Ogni giorno migliaia di persone decidono di utilizzarla, la maggior parte per trovare un partner, che sia per sempre o anche solo per una notte. Ne esistono diverse, ma la più famosa, almeno qui in Italia, è Tinder.

Le app per appuntamenti sono tante, ma hanno tutte delle funzionalità più o meno simili. Ci si iscrive, si aggiunge qualche foto con delle informazioni su di sé, la città e il raggio d’azione in chilometri e da lì si comincia a scegliere con quali persone si vorrebbe uscire. Se anche l’altra persona è disponibile, it’s a match e si può iniziare a chattare. Altre app, invece, sono leggermente diverse, per esempio permettendo, in caso di coppia etero, che sia per forza la ragazza a mandare il primo messaggio.

Adesso, però, sta per uscire sugli store una nuova app per incontri, che annuncia di essere una rivoluzione nel settore. Si chiama Thursday e la sua caratteristica principale è che permette un solo appuntamento a settimana, appunto al giovedì.

App di incontri, arriva Thursday

Thursday vuole cambiare il mondo delle app degli appuntamenti. Con questa app, infatti, gli utenti possono conoscere altre persone solo il giovedì, come appunto suggerisce il suo nome. Esatto, proprio così. Ci si può registrare in qualsiasi momento, ma di fatto l’app si attiva solo durante questo giorno della settimana.

In questo modo, le persone possono selezionare i possibili partner solo durante queste poche ore e, sempre durante questo unico lasso di tempo, chattare tramite l’app. Ovviamente, nulla vieta di chiedere un contatto e continuare a parlare altrove. A partire dalla mezzanotte, l’app si disattiva e le chat si cancellano automaticamente. Ma perché questa scelta così restrittiva?

App di incontri, con Thursday ci si conosce solo di giovedì

Come riportato da Infobae.com, lo scopo di Thursday è quello di far “riscoprire la magia degli appuntamenti, la magia del conoscere una nuova persona”, differenziandosi da altre app simili come Tinder e Bumble.

Questo anche perché le app di incontri possono avere delle serie conseguenze sulla salute mentale di chi le utilizza: sono già documentati numerosi casi di burn out scatenati da queste applicazioni. Thursday sicuramente vuole lanciare una bella sfida. Al momento è disponibile sugli store di Irlanda, Regno Unito, Svezia, Australia, Canada e Stati Uniti. Non si sa quando arriverà in Italia.