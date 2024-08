Zurigo, 1 milione di persone accorrono alla Street Parade: l’evento musicale più grande al mondo

Hai mai sentito parlare della Street Parade? Si tratta di uno dei festival di musica techno più grandi al mondo, che quest’anno si è tenuto a Zurigo: hanno partecipato quasi 1 milione di persone.

Sembra assurdo che solo fino a qualche anno fa, durante l’emergenza Covid, i grandi eventi fossero stati annullati o decisamente ridimensionati. Eppure, ormai da qualche tempo il mondo ha ripreso a funzionare come prima e sono tornati tantissimi eventi, anche enormi, soprattutto a tema musicale.

Tra i grandi eventi musicali, ogni anno si svolgono concerti e festival, ma anche rave. Se ti piace la musica techno, allora conoscerai già sicuramente la Street Parade, uno dei rave di musica techno più grande al mondo. Quest’anno si è svolto sabato 10 agosto a Zurigo, sulle rive del fiume Limmat, che attraversa la città svizzera.

Anche questa volta la partecipazione è stata molto intensa e si sono contate quasi 1 milione di persone. Nonostante la grande folla, l’organizzazione dell’evento è stata ottima e non ci sono stati grandi problemi.

Street Parade, il rave di musica techno più grande al mondo sbarca a Zurigo

La Street Parade è un evento musicale immenso, un rave dove si balla e si ascolta soprattutto il genere techno. L’ultima edizione si è svolta a Zurigo lo scorso 10 agosto e c’è stata un’affluenza di quasi 1 milione di partecipanti. Per la precisione, si sono contate circa 920.000 persone.

L’evento dura tutto il giorno, dal primo pomeriggio fino alla sera, circa fino al tramonto. Durante questo lasso di tempo, le persone prima partecipano alla parata in città e poi si spostano in uno spiazzo più grande fuori dal centro, dove inizia il concerto vero e proprio e si balla fino alla fine. Poi, si può continuare la festa nei club di Zurigo.

Street Parade, il bilancio tra organizzazione e feriti

Quest’anno è stata la 31esima edizione della Street Parade, che si è svolta a Zurigo, dove hanno sfilato ben 28 carri e oltre 900mila persone appassionate di musica techno. Sono stati montati otto palchi e la marcia è iniziata alle 14.

In generale, l’organizzazione è stata buona, tanto che il bilancio finale è più che positivo. Fino alle 21, sono state soccorse circa 470 persone, la maggior parte per disidratazione e colpi di calore. Le temperature, infatti, sono state alte soprattutto a metà pomeriggio, quando hanno superato i 30 gradi. Inoltre, le autorità hanno comunicato di aver arrestato 15 persone per furti o altri reati, come spaccio di stupefacenti.