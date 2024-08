FeetFinder, come guadagnare migliaia di euro in un giorno vendendo online foto dei tuoi piedi

Sempre più utenti decidono di caricare online le foto dei propri piedi con la speranza di guadagnare migliaia di euro.

E’ proprio vero che sul web si può trovare di tutto ma nell’ultimo periodo c’è un marketplace in particolare, che sta esplodendo e riguarda la vendita di foto di piedi. Infatti non c’è da stupirsi se nell’ultimo periodo decine di migliaia di utenti si sono cimentati in questa attività a dir poco unica nel suo genere.

Sono diverse le piattaforme sulle quali possibile procedere al caricamento di queste particolari foto. E’ il caso per esempio di FeetFinder, specializzata proprio nella vendita di foto e video di piedi. Nonostante si tratti di un’attività di crescente interesse, molte persone però non sono ancora convinte che si possono ottenere dei profitti effettivi.

In realtà, se si seguono delle linee guida ben precise, si riescono perfino a guadagnare migliaia di euro in un solo giorno. Tutto sta nell’essere costanti e adattare i propri prezzi alla concorrenza. Ma vediamo più nel dettaglio come si può raggiungere questo traguardo economico in modo veloce ed efficace.

Come guadagnare migliaia di euro vendendo le foto dei propri piedi

Vendere foto di piedi online in modo redditizio si può, ma solo se si riesce ad assicurarsi clienti o abbonati. Su piattaforme come FeetFinder, c’è chi è arrivato a guadagnare oltre 2 mila euro vendendo 100 foto in un giorno.

E’ importante però sottolineare che i creatori ricevono l’80% dei guadagni, mentre alla piattaforma spetta il restante 20%. Nel caso di OnlyFans invece, i soldi che ricevono i creatori di contenuti derivano dagli abbonamenti mensili che i vari clienti pagano regolarmente per poter usufruire del materiale.

Come iniziare a vendere online foto e video di piedi

Iniziare a vendere foto di piedi online può essere un processo relativamente semplice se si seguono determinati passaggi e consigli. Innanzitutto, per avere successo in questo campo è importante capire chi sono i potenziali acquirenti e che tipo di foto di piedi stanno cercando. Per essere competitivi bisogna analizzare anche i concorrenti osservando come questi ultimi vendono le foto dei piedi e quali sono i loro prezzi. Per quanto riguarda la preparazione dei contenuti, assicuratevi di caricare foto di ottima qualità. Quindi procuratevi una buona fotocamera o uno smartphone che abbia una fotocamera di alta qualità.

Inoltre, illuminate bene le foto e prestate attenzione ai dettagli. Ricordatevi anche di diversificare le foto, facendo quindi scatti da diverse angolazioni, con diversi sfondi, accessori e stili. Una volta selezionata la piattaforma e creato l’account, si consiglia di scegliere uno pseudonimo e creare un’identità che possa essere utilizzata su tutte le piattaforme. Per ragioni di sicurezza, evitate di condividere informazioni personali. Quando si ha a che fare con la clientela, la comunicazione è fondamentale. Perciò rispondete rapidamente ai messaggi e alle richieste che vi vengono inoltrate. Cercate anche di pubblicare regolarmente contenuti per mantenere gli abbonati impegnati e di avere molta pazienza in quanto costruire una base di clienti fedeli può richiedere tempo.