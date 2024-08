Pulsante di assistenza con molla a gas: è il segreto di tutti gli assistenti di volo | Nascosto nella cappelliera

Un assistente di volo di una celebre compagnia aerea ha rivelato la presenza di uno speciale interruttore: ecco cosa è in grado di fare.

Poco fa è diventato virale il video di un assistente di volo della compagnia aerea Virgin, in quanto ha svelato che l’equipaggio di cabina è dotato di un interruttore segreto, situato nella zona sopraelevata dell’aereo. Ma a cosa serve esattamente?

A spiegarlo è proprio David Musolino, che ha condiviso una breve clip sui social, ottenendo in poco tempo decine di migliaia di visualizzazioni. Chi ha preso l’aereo almeno una volta nella vita, sa bene che ogni viaggiatore può portare con sé una valigia, le cui dimensioni però possono cambiare in base alla compagnia prescelta.

A prescindere da ciò, è necessario riporre il proprio trolley negli appositi scomparti al di sopra dei sedili. Solitamente, quando si entra in aereo questi ultimi risultano aperti per facilitare il posizionamento del proprio bagaglio e al tempo stesso smaltire la fila di persone che cercano di raggiungere il proprio posto. Ma avete mai notato che qualsiasi assistente di volo è in grado di chiudere ogni singolo vano bagagli con estrema facilità?

La funzionalità segreta degli assistenti di volo

Gli scomparti dove vengono riposti i numerosi bagagli dei passeggeri non sempre risultano super leggeri e per questa ragione alcuni stewards o hostess potrebbero riscontare delle difficoltà nella chiusura. Ciò però porterebbe disagi non solo ai passeggeri ma anche ai piloti stessi, causando possibili ritardi nella partenza. Per prevenire tutto questo, l’equipaggio è dotato di un pulsante, che permette una chiusura facilitata degli scomparti.

Il pulsante di assistenza a molla a gas , così viene chiamato dagli addetti ai lavori, viene utilizzato dagli assistenti di volo per semplificare la chiusura degli scomparti. Quest’ultimo aziona la leva ad aria compressa che aiuta il personale di cabina a chiudere un vano che risulta particolarmente pesante.

Perché è presente il pulsante per la chiusura della cappelliera

Dato che le cappelliere possono contenere fino a 58 kg di peso, gli interruttori rendono la chiusura molto più facile per l’equipaggio e i passeggeri. In realtà esistono altri interruttori segreti nella cabina. Tra questi, i blocchi per i sedili reclinabili sulle file di uscita di emergenza usati per garantire che questi ultimi siano bloccati in posizione verticale per il decollo e l’atterraggio.

Il filmato ha riscosso un grandissimo successo accumulando finora oltre un milione di visualizzazioni. Al tempo stesso però la clip ha suscitato non poco stupore visto che gran parte degli utenti non era a conoscenza di questo piccolo interruttore.