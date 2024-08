Lavandino otturato, risolvi subito senza chimicate | Ecco la pozione magica che tutti abbiamo in casa, costa 20 centesimi

Con ingredienti comuni e soprattutto economici sarete in grado di sturare all’istante il lavandino: provare per credere!

A quanti sarà capitato di ritrovarsi con un lavandino otturato? Molti però hanno deciso di risolvere il problema ricorrendo a prodotti chimici. In realtà esistono delle soluzioni naturali in grado di stappare perfettamente lo scarico.

Non solo, queste ultime non vi costeranno praticamente nulla. Tutto ciò che dovete fare è recarvi nella dispensa. Ovviamente si consiglia di effettuare una pulizia regolare del lavandino in modo da evitare che si verifichi questo problema.

Ma nel frattempo vi sveliamo un trucchetto semplice ed efficace per sturare alla perfezione lo scarico. Dovrete procurarvi innanzitutto i seguenti ingredienti: bicarbonato di sodio e aceto e acqua bollente. Fatto ciò, qui di seguito troverete tutti i passi da seguire.

Bicarbonato di sodio e aceto per sturare il lavandino

Iniziate scaldando una pentola di acqua. Una volta che bolle, buttatela nello scarico. A questo punto versate una tazza di bicarbonato di sodio, una tazza di acqua e una di aceto. Quindi coprite con il tappo di scarico e attendete dai 5 ai 10 minuti. Dopodiché come passo finale, versate altra acqua bollente nello scarico.

La reazione del bicarbonato di sodio e dell’aceto aiuta ad allentare l’intasamento dello scarico e l’acqua bollente versata alla fine aiuta a rimuoverlo dalle tubature. Questi ingredienti naturali possono dunque rappresentare la soluzione ideale per sturare e al tempo stesso pulire uno scarico otturato e maleodorante.

Benefici nell’utilizzare ingredienti naturali

Grazie alle loro proprietà, il bicarbonato di sodio e l’aceto sono ottimi per sbloccare il lavandino. Infatti il primo è una sostanza basica, mentre il secondo è composto da acqua e acido acetico, che è per l’appunto un acido. Quando si combinano questi elementi, avviene una reazione in cui le molecole si scambiano, creando anidride carbonica e l’acqua che bolle attraverso l’intasamento, creando materiale sciolto.

Quando si usa l’acqua bollente per risciacquare lo scarico intasato, si aggiunge pressione. Insieme alla forza di gravità, questa pressione aiuta a rimuovere le sostanze presenti nelle tubature e a sturare gli scarichi. Questi ingredienti possono essere utilizzati anche per svolgere una pulizia regolare del lavandino.