Carrello supermercato, se non hai monete o gettoni di plastica usa il trucco della chiave | Funziona fisso

Stai facendo la spesa ma non hai la moneta per prendere il carrello? Allora puoi utilizzare questo trucco, funziona davvero: ti serve una chiave.

Quando si va a fare una spesa molto grossa, è naturale prendere un carrello al supermercato. Tuttavia, se si vuole prendere un carrello grande nella gran maggior parte delle volte bisogna inserire una moneta, che verrà restituita a fine spesa, una volta sistemato di nuovo il carrello al suo posto.

Oggi però bisogna ammettere che questo metodo sta invecchiando. La circolazione del contante sta diminuendo, per non parlare di quello delle monete. Per questo, soprattutto per le persone più giovani, non è affatto raro ritrovarsi senza una moneta in tasca, ma solo con la carta di credito o, al massimo, delle banconote.

Per questo, c’è chi ha pensato che in queste situazioni si può utilizzare un piccolo trucchetto. Sarebbe meglio metterlo in atto solo quando non si hanno monete, non solo per pigrizia: ecco in cosa consiste.

Carrello supermercato, il trucco della chiave

Se non si ha una moneta dalla dimensione giusta per sbloccare una carrello dalla classica pila di carrelli al supermercato, allora si può provare con altri metodi poco tradizionali. I trucchi sono diversi, in realtà, ma uno dei più popolari è quello della chiave. Come si fa? In realtà è semplicissimo e non danneggia il carrello.

Per prima cosa bisogna trovare una chiave la cui parte circolare in alto abbia circa la dimensione e lo spessore di una moneta da 50 centesimi o da 1 euro, che sono i tagli che di solito i carrelli del supermercato accettano. A questo punto bisogna inserirla nel carrello e questo si sbloccherà proprio come se aveste inserito una moneta.

Carrello supermercato, sbloccalo con una chiave a testa tonda

Per ottenere successo in questo trucchetto, occorre utilizzare per forza una chiave a testa tonda, di quelle piccole, che di solito vengono usate per aprire e chiudere piccolo lucchetti (per esempio quelli delle biciclette). In molti, infatti, hanno notato che questo tipo di chiavi hanno la stessa dimensione e lo stesso spessore delle monete che i carrelli della spesa accettano.

L’utilità di questa chiave è doppia: non solo può sbloccare il carrello quando andate a fare la spesa, ma resta comunque una chiave e quindi potete usarla per il suo scopo principale. Tienila sempre attaccata al mazzo con le altre chiavi, così sarete sicuri di non dimenticarla a casa.