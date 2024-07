Se la serratura di casa tua è fatta così non vale nulla | È come lasciare la porta aperta

Se hai la porta blindata ma con una serratura di questo tipo, allora non sei del tutto al sicuro dai ladri: anche loro si sono aggiornati.

Durante gli ultimi giorni è andato virale il video di un ragazzo che mostra quanto sia facile aprire una vecchia porta blindata. Il video è stato pubblicato su TikTok dal ragazzo, che ha un account dal nome @elcerrajerodetiktok e che, come suggerisce lui stesso dal nickname, è un esperto di questo argomento.

Il ragazzo infatti conosce tutto su porte, chiavi e serrature e con un filmato di pochi minuti ha smontato le convinzioni di molti quando ha dimostrato quanto sia effettivamente facile eludere un tipo di serratura molto comune. Il ragazzo è spagnolo, ma questo tipo di serrature è molto diffuso anche in Italia, soprattutto nelle vecchie porte blindate dei condomini.

Questo ragazzo non è un ladro, ma un fabbro, quindi ha visto tantissimi tipi di serrature durante la sua carriera e, ovviamente, sa quali sono i più scarsi e quali i più affidabili. Ecco quale tipologia dovresti sicuramente evitare, se vuoi sentirti davvero al sicuro in casa tua.

Serratura e chiavi, quale tipologia è meglio evitare

Negli ultimi anni si parla spesso di quanto i ladri si siano evoluti, diventando sempre più esperti. Per questo, è facile credere che le serrature che fino a vent’anni fa erano considerate le migliori, oggi non lo siano più. In particolare ci riferiamo a quelle che erano molto diffuse negli anni ’90, con la serratura che veniva aperta da una chiave tipicamente lunga e sottile, dai denti quadrati e molto particolari.

Un tempo questa serratura con questa chiave era considerata la migliore, ma oggi i ladri sono capaci di forzarla molto facilmente e in pochi secondi con uno strumento particolare che si chiama “grimaldello” o “chiave bulgara”. Per questo, il consiglio è cambiare la serratura verso una più moderna.

Serratura e chiavi, quale scegliere per la porta blindata

Dato che queste chiavi lunghe e quadrate sono diventate poco sicure, il consiglio è convertire la propria porta blindata verso una serratura più moderna, di quelle con le chiavi più larghe e tutte della stessa dimensione. Questo tipo di serratura è infatti più complessa da forzare, se non praticamente impossibile.

Il fabbro di TikTok, inoltre, consiglia di munirsi di altre misure di sicurezza, come per esempio un buon antifurto. Un consiglio è lo zerbino antifurto, che inizia a suonare quando rivela un peso su se stesso per troppo tempo.