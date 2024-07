“Sì viaggiare”: la metà di noi sostiene di aver fatto il miglior sesso della propria vita durante le vacanze | Approfittane subito

Secondo un recente studio condotto da Talker Research per LELO, azienda svedese che produce sex toys, oltre la metà delle persone dichiara che in vacanza il sesso è il migliore.

Solo pochi giorni fa è stato pubblicato da Talker Research un curioso studio sulle abitudini sessuali delle persone quando partono per le vacanze. La risposta è univoca: oltre la metà degli intervistati, circa il 52% ha affermato che il miglior sesso della loro vita è stato in vacanza. Il 42% ha aggiunto un dettaglio in più: in vacanza, sì, ma non con il proprio partner.

Lo studio ha coinvolto 2.000 persone adulte e sessualmente attive, scelte in modo casuale: tutte provenienti dagli Stati Uniti. Durante l’intervista si è affrontato come tema principale il sesso in vacanza, per poi parlare anche di tutti i dettagli correlati e delle conseguenze.

In generale, infatti, sembra proprio che l’idea del viaggio, anche verso una meta non particolarmente lontana o esotica, ecciti l’americano medio. Oltre la metà, infatti, non solo sostiene che il miglior sesso sia durante le vacanze, ma anche che non vede l’ora di vivere un’avventura estiva (e non per forza con il partner attuale).

Viaggiare, il miglior sesso è in vacanza

Il 52% degli americani dichiara che il miglior sesso è in vacanza, il 42% concorda, aggiungendo che è senza il partner ufficiale. Il 74% dei single intervistati ha dichiarato di attendere con ansia un’avventura estiva, mentre il 26% degli intervistati impegnati ha affermato senza pudore la stessa cosa, ammettendo quindi la possibilità di tradire il partner.

Nello studio condotto per LELO, quindi, il responso è univoco e, in più, quello che si fa in vacanza resta in vacanza. La maggior parte degli intervistati ha ammesso che la fine del viaggio potrebbe coincidere anche con la fine della relazione, mentre il 37% ha ammesso di essere pronto a tradire per almeno una scappatella.

Viaggiare, passione e tradimenti durante le vacanze

Per fortuna, da questo quadro emerge che non tutti fremono per tradire il partner. Otto intervistati su dieci, tra quelli impegnati in una relazione, dichiara che crede che partire insieme sia un buon modo per riaccendere la passione e, in generale, la storia d’amore, nonché la vita sessuale di coppia.

Infatti, il 31% ha affermato che l’idea di vacanza e di viaggio li stimola anche a provare qualcosa di nuovo a letto. I motivi principali sono molteplici: atmosfera nuova, voglia di sperimentare ed eccitazione verso la ricerca di un luogo appartato. Quasi la metà, inoltre, ha dichiarato che lingerie e sex toys sono fondamentali.