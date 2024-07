Multa da 800€ e 36 punti decurtati per l’infrazione guinness dell’estate: non ti bastano due patenti per scontare la pena

L’estate non è ancora finita, ma questo automobilista ha senza dubbio già infranto il record della multa più alta della stagione: 800 euro da pagare e 36 punti persi. Ecco cos’è successo.

In questi giorni sta facendo molto discutere il caso di un automobilista di Verbania che ha ottenuto una multa salatissima, senza dubbio da record. Ciò che colpisce di questa multa non è solo l’altissimo importo che l’uomo dovrà pagare, ma anche l’enorme quantità di punti che gli sono stati decurtati, facendolo arrivare addirittura sotto allo zero.

La multa è stata strappata a un uomo di 51 anni pochi giorni fa, mentre stava guidando nel comune di Verbania. I poliziotti stradali sono subito intervenuti perché l’automobilista ha commesso una lunga serie di infrazioni, che lo hanno portato a essere accusato di guida pericolosa.

Le infrazioni sono state così numerose, che l’automobilista si è meritato una multa da record. Come previsto dal Codice della strada, inoltre, in caso di situazioni come questa, al conducente viene anche sospesa la patente e dovrà anche sostenere un’altra volta l’esame.

Multa da record a Verbania, tutte le infrazioni stradali

Pochi giorni fa la polizia stradale ha fermato un uomo che stava guidando mentre commetteva un reato dietro l’altro. L’uomo, di 51 anni, ha commesso gravissime violazioni, come continui sorpassi in curva, limiti di velocità largamente superati, ben oltre quanto consentito dalla legge e dalla segnaletica del luogo, e diversi sorpassi con la linea continua.

Il tutto è successo a Verbania, sulla strada statale 34, che si trova al confine con la Svizzera. Per fortuna non ci sono stati incidenti, ma il rischio era molto alto e quindi la polizia è intervenuta repentinamente, non solo facendo un verbale molto salato al guidatore, ma anche ritirandogli la patente.

Multa da record a Verbania, 800 euro da pagare e 34 punti persi

La polizia stradale ha fermato il guidatore dopo aver ricevuto numerose segnalazione da parte degli altri automobilisti, che erano molto spaventati dal comportamento irresponsabile dell’uomo. L’uomo non è risultato ubriaco o drogato, stava bene ed era in grado di intendere e di volere, tuttavia ha deciso di guidare in questo modo molto pericoloso.

Sommando tutte le infrazioni e applicandole alla situazione, la polizia ha deciso di staccargli una multa di ben 800 euro, ma non finisce qui. Ha deciso anche di decurtare ben 34 punti dalla sua patente, lasciandolo così a zero. Adesso, quindi, l’uomo non può più guidare: la sua patente è stata sospesa, come previsto dal codice stradale, e se vuole ritornare a farlo dovrà conseguire un’altra volta l’esame.