Bonus 900€ animali domestici: ora anche se non hai due per far tre potrai almeno portare il tuo amico dal veterinario

Hai già sentito parlare del bonus da 900 euro per chi ha almeno tre animali domestici? Ecco in cosa consiste e fino a quanto copre.

In Italia, tantissimi cittadini convivono con almeno un animale domestico. Che sia un gatto, un cane, ma anche una tartaruga o un semplice pesciolino rosso, in moltissimi hanno un animaletto di cui adorano prendersi cura. Questo accade sia a chi vive da solo, sia a chi vive in famiglia.

Avere un animale domestico è un diritto e infatti, anche se si vive in affitto, nessuno può impedire a una persona di prenderne con sé uno, neanche il padrone di casa. Questo perché possedere un animale domestico è in tutto e per tutto un diritto della persona, quindi diffidate da chi vi dice che il proprietario dell’appartamento deve essere d’accordo, prima di portare in casa un animale domestico.

Tuttavia, per quanto possedere un animale domestico sia senza dubbio bellissimo e di grande soddisfazione, non si può negare che possa diventare anche molto costoso: per questo il governo sta decidendo in questi giorni se stanziare un bonus per chi ne possiede in casa almeno tre.

Bonus animali domestici, tutti i dettagli e i requisiti economici

Durante quest’anno, il governo italiano sta stanziando diversi bonus per aiutare i cittadini ad affrontare le spese. Tra questi, è in approvazione anche il bonus animali domestici, che sta facendo molto parlare di sé perché consiste in una cifra molto alta: 900 euro in totale. Questa, infatti, è la cifra massima che una famiglia può ottenere, ma ci sono ovviamente delle condizioni.

Il bonus, infatti, mette a disposizione 150 euro per ogni animale domestico per nucleo familiare, fino a un massimo di 450 euro in tutto per le famiglie che hanno un ISEE superiore a 15.000 euro all’anno. Per chi invece ha un ISEE più basso, il bonus si alza.

Bonus animali domestici, fino a 900 euro

Se invece la famiglia dimostra di avere un ISEE inferiore a 7000 euro, allora il bonus non solo si alza, ma addirittura raddoppia, diventando quindi 300 euro per ogni animale, fino a un massimo di 900 euro. Se si possiedono quindi almeno tre animali domestici, si possono ottenere fino a 900 euro.

Ovviamente, gli animali devono essere stati dichiarati e per richiedere il bonus si può fare domanda tramite INPS, presentando tutti i documenti necessari, quindi ISEE e dichiarazione che dimostri l’esistenza dell’animale domestico. Al momento questo bonus non è ancora stato confermato, ma già altre iniziative a favore degli amici a quattro zampe sono state approvate, come la riduzione dell’IVA sui mangimi.