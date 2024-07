Non ricordi più i sogni che fai la notte? Ora con la nuova videocamera AI diventeranno dei film

La tecnologia continua a evolversi: questa videocamera sfrutta l’AI per creare immagini suggestive ma molto realistiche: sarà come vivere in un sogno.

Negli ultimi tempi l’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante. Da ormai oltre un anno si sente parlare di software come ChatGPT e Copilot, e già molte persone, anche se non professioniste dell’informatica, hanno iniziato a padroneggiarli. In particolare, va molto di moda l’AI generativa, in grado cioè di sviluppare immagini e testi, ma non è l’unico tipo di AI esistente.

L’AI ha iniziato a diffondersi anche nel mondo degli hardware e già molti produttori di tecnologia hanno cominciato a investire nelle sperimentazioni. In particolare, dato che con l’intelligenza artificiale si possono creare immagini e video più o meno realistici, un’azienda ha deciso di credere in un progetto molto importante e innovativo.

Così, è nata la videocamera CMR-M1. Non una semplice videocamera, ma una videocamera che sfrutta l’AI per ricreare scene e paesaggi: per molti è una vera e propria rivoluzione per il mondo del cinema e in generale dell’audiovisivo. Ecco che cosa può fare.

Videocamera AI, le caratteristiche della CMR-M1

La videocamera CMR-M1 utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare in tempo reale quello che inquadra in qualcosa di completamente nuovo: può trasformare il paesaggio ripreso in una jungla, una città o qualsiasi altro scenario che hai in mente. Proprio così: tu descrivi lo scenario e l’AI lo riproduce, rendendolo la scenografia del video che stai girando.

Le immagini che vengono create in questo modo sono terribilmente realistiche, nemmeno lontanamente paragonabili ai filtri che si utilizzano per i video da postare sui social. Per questo, già molti professionisti credono che questa nuova tecnologia avrà un impatto molto grande nel settore cinematografico.

Videocamera AI, ricrea quello che sogni con CMR-M1

L’AI di CMR-M1 si basa su un modello di Stable Diffusion. Il procedimento è abbastanza facile: la videocamera cattura le immagini, le invia al Cloud e lì vengono rielaborate secondo le istruzioni dell’utente, facendo affidamento su un grande database. Le immagini vengono rielaborate in tempo reale.

La CMR-M1 è di piccole dimensioni e può essere portata ovunque. Miguel Espada, fondatore di SpecialGuestX, è entusiasta di questo nuovo prodotto e delle sue capacità e crede seriamente che questo sia il primo passo verso una rivoluzione del mondo delle rielaborazione e della creazione delle immagini.

“Crediamo che la creazione cinematografica sia intrinsecamente fisica. I filmmaker sono abituati a usare videocamere, obiettivi, treppiedi, illuminazione, e l’AI deve essere un nuovo strumento che migliora la creatività” ha dichiarato, come riportato da Futuroprossimo.it.