I tuoi genitori possiedono degli immobili segreti che non ti hanno mai svelato | Scopri con questo trucco legale se ti hanno detto tutta la verità

Quando un familiare viene a mancare le scartoffie non mancano, ecco come scoprire se ci sono beni immobili di cui non eravate a conoscenza.

La questione dell’eredità è sempre qualcosa di molto delicato: si tratta di qualcosa di pratico che è necessario affrontare ma che, allo stesso tempo, risulta difficile visto il bagaglio emotivo che in genere ci si porta dietro in queste occasioni specialmente quando si tratta di uno dei genitori.

Quando si va incontro a una successione e alla spartizione dell’eredità, se ci sono più eredi tutto può diventare davvero difficile e le persone quando ci sono soldi di mezzo sembrano non conoscere nessun tipo di pudore.

Sistemare la situazione è piuttosto complesso tra dichiarazioni, certificazioni e le ingenti spese da affrontare come quella del notaio: insomma, non è per nulla facile, senza contare che, in alcuni casi, potrebbe risultare necessario condurre delle indagini approfondite.

I beni immobili, infatti, costituiscono un consistente patrimonio, e se hai il dubbio che i tuoi genitori prima di lasciarti non ti abbiano messo al corrente proprio di ogni cosa, allora ci sono alcuni metodi che è possibile mettere in atto per comprendere quali siano tutte le loro proprietà.

Scoprire le eventuali proprietà nascoste

Ovviamente, il consiglio è quello di sistemare ogni cosa e magari fare anche un testamento mentre si è in vita, così da semplificare tutto per i propri figli o altri eventuali eredi presenti.

Nel caso in cui, però, non sia stato fatto, ci sono alcune procedure che è possibile mettere in atto per conoscere l’intero patrimonio immobiliare delle persone defunte: infatti, le informazioni sulle proprietà immobiliari sono pubbliche e accessibili a chiunque.

La consultazione dei registri

A detenere le informazioni immobiliari è senza dubbio il catasto: è possibile ottenere le visure catastali recandosi presso gli Uffici del Catasto, oppure tramite la consultazione delle banche dati telematiche presenti sul portale online dell’Agenzia delle Entrate.

Un altro metodo è quello della consultazione del Registro delle ipoteche, così da ottenere informazioni su eventuali gravami o ipoteche che pesano sugli immobili: questo è fondamentale in caso di eredità in quanto bisogna sempre ricordare che, nel caso in cui siano più i debiti dei crediti, è possibile rifiutare l’eredità. Entrambi i metodi, dunque, sono più che validi e senza dubbio la persona a cui sceglierete di affidarvi vi indirizzerà presso i giusti uffici.