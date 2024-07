Whatsapp, disattiva subito questa funzione se non vuoi anche tu cascare nella truffa dell’estate

Segui questa procedura per evitare di finire nella trappola dei criminali informatici: così facendo il tuo smartphone è al sicuro.

Con i suoi 2 miliardi di utenti, WhatsApp è senza ombra di dubbio una delle piattaforme di messagistica più celebri e utilizzate al mondo. Le numerose funzionalità hanno ci hanno conquistato, così come la semplicità nel suo utilizzo, una caratteristica da non sottovalutare, soprattutto se si ha a che fare con persone appartenenti alle vecchie generazioni.

Grazie a questa incredibile piattaforma abbiamo la possibilità di scrivere a chi vogliamo, inviandoci foto e video, per non parlare dei messaggi vocali, che nell’ultimo periodo hanno cominciato a prendere sempre più piede. La popolarità di WhatsApp però ha portato anche un importante svantaggio.

Infatti è nel mirino di un numero sempre maggiore di criminali informatici che cercando di prendere possesso dei dati personali degli utenti. Uno degli ultimi trucchetti che hanno escogitato per riuscire nel loro intento riguarda l’utilizzo di una funzionalità predefinita presente nella gran parte degli smartphone. Per evitare di finire nella trappola degli hacker, dovreste disattivarla. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta e come fare per la disabilitarla.

Attenzione alla funzionalità del vostro smartphone: se non la disattivate correte un grosso rischio

Come accennato in precedenza, grazie a WhatsApp è possibile scambiarsi file in tempo reale, sia di natura video che vocale ma proprio per questa ragione si può finire vittima di criminali informatici. Questi ultimi sono diventati sempre più bravi nel camuffare dei file, apparentemente innocui ma che aprendoli si rivelano estremamente dannosi, non solo per il vostro cellulare ma anche per il vostro conto corrente.

Lo scaricamento dei file però può avvenire in maniera automatica se sul proprio dispositivo è presente la funzione predefinita. Nonostante in molti casi quest’ultima può rivelarsi utile, a volte permette anche a contenuti potenzialmente dannosi di entrare nel sistema senza che l’utente ne sia consapevole. Per evitare di andare incontro a questa situazione, è essenziale che vengano adottate delle misure per proteggere le informazioni riservate e i dispositivi.

Come evitare di cadere vittima di una truffa o di un furto su WhatsApp

L’azione più efficace è quella di disabilitare il download automatico dei file. Sui dispositivi Android, basta accedere a “impostazioni”, quindi a “archiviazione e dati” e infine a “download automatico”.

Invece, per chi utilizza i dispositivi iPhone, non bisogna fare altro che recarsi su “impostazioni”, cliccare su “archiviazione e dati” e selezionare “mai” in ciascuna delle categorie di download automatico. Disattivare questa funzione non solo evita che la galleria del dispositivo si riempia di file inutili, ma agisce anche come barriera difensiva contro gli attacchi informatici e le frodi.