Benzinaio, perché dovresti sempre pagare con i contanti e invece non li hai mai | Iniziano le truffe dell’estate

Ci sono alcuni posti dove si consiglia di pagare esclusivamente in contanti, una pratica che oramai sempre meno diffusa.

La carta di credito/debito ormai rappresenta il metodo di pagamento più utilizzato da decine di milioni di italiani, complici un sempre maggior numero di locali che non accetta più il contante o preferisce semplicemente che la propria clientela scelga di pagare tramite carta.

Negli ultimi anni si è inoltre cominciato a diffondere la modalità contactless, che ci permette di

effettuare i pagamenti attraverso un sistema che non richiede un contatto diretto tra il lettore e la carta. In passato infatti, per eseguire la stessa operazione, quest’ultima doveva essere inserita all’interno del POS, ovvero quel dispositivo che permetteva qualsiasi pagamento attraverso la lettura del chip presente nella carta.

Anche se il contactless è stato introdotto anche per prevenire eventuali truffe, in realtà non si tratta di un metodo completamente sicuro. Bisogna però ammettere che non esiste alcun sistema finora in grado di prevenire al 100% qualsiasi tipologia di truffa, e proprio per questa ragione si consiglia di tenere bene a mente alcune cose qualora utilizziate questo sistema.

La pericolosità del contactless

In molti casi il contactless ci ha semplificato la vita, come ad esempio durante la pandemia, quando si preferiva avere meno contatto possibile, sia con persone che con oggetti. Il problema è che in un senso questo metodo potrebbe portare effetti uguali o peggiori di quelli che si verificano con le carte di credito.

Infatti, anche in questo caso si può correre il rischio di avere i propri dati rubati, a seconda di come si gestiscono gli acquisti o i luoghi che si visitano. Quando si tratta di pagare dunque, dobbiamo tenere presente che se non conosciamo il posto, possiamo essere truffati senza saperlo.

Quando è sicuro pagare con il contactless

A prescindere dalle possibili truffe delle quali possiamo finire vittime, il contactless è uno dei più diffusi e non è un caso. Infatti anche se non ci pensiamo, con questo sistema abbiamo la possibilità di acquistare alcuni prodotti più rapidamente. Inoltre la mancanza di contatto ci dà, anche se inconsapevolmente, una certa sicurezza.

Ma attenzione, perché questo non significa che siamo esenti da qualsiasi furto. Ma per ridurre il rischio di finire nella trappola dei criminali, si sono una serie di regole che dovreste ricordarvi ogniqualvolta state pensando di effettuare il pagamento tramite contactless. Innanzitutto, è importante controllare i luoghi in cui si esegue il pagamento, stando alla larga da quelli più isolati o che sembrano sospetti. A volte è capitato infatti che nel POS sia stato inserito uno strumento che consente la clonazione della carta. Detto ciò se il posto non vi convince, o incontrate elementi sospetti, cercate di pagare in contanti.