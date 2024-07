McDonald’s, parla un ex-chef: ecco quello che non dovresti mai più ordinare

Mike Haracz, ex chef aziendale di Mc Donald’s e che ha contribuito a scrivere tante ricette del menù, ha dichiarato che non ordinerebbe mai alcuni prodotti della catena. Ecco quali.

Tra le catene di fast food più famose al mondo, Mc Donald’s è sicuramente al primo posto. Oggi è diffusa in tutto il mondo e ogni Paese vanta alcuni prodotti particolari che in altri non si trovano, dal momento che l’offerta culinaria viene ripensata per ogni territorio.

Fra i personaggi che hanno contribuito a migliorare e ad arricchire i prodotti di Mc Donald’s c’è Mike Haracz, che ha lavorato come chef aziendale per circa quattro anni. Per quattro anni questo cuoco è stato il responsabile dell’innovazione culinaria del menù degli Stati Uniti e ha sviluppato nuovi articoli e sperimentato centinaia di ricette.

Di recente, lo chef si è lasciato andare durante un’intervista per Jam Press e ha rivelato che non ordinerebbe mai alcuni piatti al Mc Donald’s. Ecco che cosa ha dichiarato.

Mc Donald’s, chi è l’ex chef che non mangerebbe i suoi prodotti

Oggi Mike Haracz non lavora più per Mc Donald’s, ma si muove soprattutto sui social e nel mondo televisivo. Su TikTok ha un profilo con circa 300.000 follower, dove ogni giorno pubblica video di ricette o svela alcuni segreti aziendali della ristorazione (per esempio come vengono preparati i wurstel.

Non molto tempo fa ha rivelato che ci sono alcuni cibi sul menù di Mc Donald’s che lui stesso non ordinerebbe mai. Ha chiarito subito, però, che non lo farebbe perché questi piatti non rispecchiano il suo gusto personale, non perché non vengano cucinati nella maniera corretta o non siano buoni.

Mc Donald’s, i cibi che l’ex chef aziendale non ordirebbe mai

Mike Haracz ha stilato un elenco dei prodotti che non prenderebbe mai da Mc Donald’s. In primis, ha detto che non ordinerebbe mai il classico bagel del menù colazione perché secondo lui l’uovo nei loro panini diventa secco e insipido e che il pane sarebbe meglio cuocerlo al vapore.

Ha ammesso che il suo prodotto Mc Donald’s preferito è un hamburger di carne di manzo da circa mezzo chilo, con tanto di cheddar, perché la carne è molto buona. Tuttavia, non lo ordinerebbe così spesso perché, per godersi il vero sapore di carne fresca (Mc Donald’s non usa più carne surgelata in America), i clienti dovrebbero mangiarlo in pochissimo tempo, cosa impossibile per un panino così grande.