Filtro lavatrice, addio incrostrazioni in un lampo con il trucco del barattolo | In 5 minuti e a costo zero ne hai uno nuovo

C’è una soluzione semplice ed economica che vi permette di pulire il filtro della vostra lavatrice in pochissimo tempo.

La lavatrice è senza ombra di dubbio uno degli elettrodomestici più diffusi e amati in Italia. C’è chi la usa un paio di volte a settimana, c’è invece chi opta per dei lavaggi quotidiani. La frequenza di utilizzo dipende ovviamente dalla quantità di capi sporchi.

Data la sua importanza, è importante che questo apparecchio funzioni sempre alla perfezione, soprattutto per evitare di ritrovarsi a fine ciclo con dei vestiti non lavati oppure maleodoranti e che per questo motivo necessitano di un ulteriore lavaggio, causando sia una perdita di tempo che di denaro.

Per queste ragioni è necessario effettuare una pulizia regolare della lavatrice. Molte persone però tendono a tralasciare alcune parti importanti, che non vengono pulite così spesso come dovrebbero. Tra queste troviamo il filtro, fondamentale per un funzionamento corretto dell’elettrodomestico. Oggi vogliamo svelarvi un modo facile e naturale per sbarazzarvi dello sporco che si accumula nel filtro.

Una soluzione naturale ed efficace per pulire perfettamente il filtro della lavatrice

Negli anni potreste essere ricorsi a diversi prodotti chimici per la pulizia del filtro della lavatrice. Ma quando si tratta di elettrodomestici è sempre meglio optare per una soluzione naturale, non siete d’accordo? Quella di cui vi parleremo qui di seguito non necessita l’acquisto di sostanze pericolose e/o tossiche. Anzi, per realizzarla non dovrete fare altro che recarvi nella dispensa della vostra cucina.

Lì troverete tutto ciò di cui avrete bisogno. Ma veniamo al dunque. Avete mei sentito parlare del trucco del barattolo? Ebbene, sappiate che con quest’ultimo riuscirete a pulire in modo ottimale il filtro della vostra lavatrice. Ma scopriamo più nel dettaglio come funziona e soprattutto quali sono gli ingredienti necessari per realizzarlo.

Il trucco del barattolo

Con questo ingegnoso trucchetto il filtro potrà essere pulito in pochissimo tempo. Cominciate rimuovendo il filtro dalla lavatrice (per capire come fare potete seguire le istruzioni del manuale della lavatrice). A questo punto procuratevi del bicarbonato di sodio e dell’aceto, ingredienti noti per le loro proprietà sgrassanti e antibatteriche.

Prendete quindi un barattolo e riempitelo con acqua. Aggiungete quindi i due ingredienti sopraccitati. Non vi resta che immergere il filtro e lasciarlo in ammollo per mezz’ora. In questo lasso di tempo il bicarbonato e l’aceto avranno modo di agire rimuovendo il grasso e i residui di sporco. Quindi estraete il filtro dal barattolo e sciacquatelo con dell’acqua. Ricordatevi di asciugarlo bene prima di rimontarlo. Si consiglia di ripetere questo procedimento ogni tre mesi.