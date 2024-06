Trucco del sale: bibite ghiacciate in soli 5 minuti | Lo usano nei chiringuitos

C’è un comunissimo ingrediente che ha la capacità di raffreddare le bibite all’istante: ecco come procedere passo dopo passo.

Con l’arrivo dell’estate una delle più grandi preoccupazioni è rimanere idratati, soprattutto se ci si trova fuori casa in un luogo dove magari non è così facile o economico reperire da bere. Però, in questo caso, qualora riuscissimo a trovare o comprare una bibita, a differenza delle quattro mura casalinghe, non abbiamo a portata di mano un frigo dove poterla tenere in modo che non si scaldi.

Nessuno di noi infatti desidera consumare una bevanda calda, soprattutto durante i mesi più hot dell’anno. Ormai si ha l’abitudine di portare con sé un buon arsenale di acqua e bibite, alcoliche e non, durante una lunga giornata in spiaggia o nel corso di una gita fuori porta.

Mentre alcuni però optano per una borsa frigo, dove le bevande tendono a scongelarsi lentamente, altri scelgono dei secchi e/o delle bacinelle con sacchetti di ghiaccio per coprire bottiglie e lattine. Ma tutti sono accomunati da un unico obiettivo: rimanere freschi il più a lungo possibile, soprattutto se si resta sotto il sole per parecchie ore consecutive. Oggi vogliamo svelarvi una semplice soluzione per farlo: basta recarsi nella propria dispensa. Ma vediamo più nel dettaglio in cosa consiste questo trucchetto.

Un metodo semplice ed efficace per mantenere fredda una bevanda

Questo facilissimo trucchetto di cui vi parleremo tra pochi istanti è perfetto per mantenere fresca qualsiasi bibita, sia che si trovi sotto il caldo cocente, sia che si voglia preservare la sua temperatura nel corso della nottata. Molti di voi non ne sono a conoscenza, ma esiste un ingrediente molto comune che unito al ghiaccio, ha la capacità di raffreddare le bevande più velocemente.

A rivelarlo è un ingegnere alimentare, María Zapién, che sul suo account Instagram (@ingdetusalimentos) ha spiegato ai followers il motivo per il quale il sale può diventare il nostro miglior alleato quest’estate. Proprio così, è il sale l’ingrediente che riuscirà a rinfrescarsi il palato.

Il sale per raffreddare le bibite

Come ha affermato la stessa Maria, quando mettiamo del sale sul ghiaccio, il sale cercherà di sciogliersi immediatamente, facendo sì che il punto di congelamento dell’acqua scenda sotto 0 gradi. Questa è la stessa ragione per cui viene sparso del sale sulle strade durante la stagione invernale.

Allo stesso tempo, il sale avrà bisogno di calore per sciogliersi e questo calore lo otterrà dalla bevanda, facendola raffreddare più velocemente. In poche parole questo ingrediente è in grado di rubare la temperatura della medesima in modo che rimanga fredda, ma senza congelarsi. Questo trucco dunque si rivelerà molto utile se quest’estate cercare una soluzione dell’ultimo minuto per mantenere fresca la vostra bibita preferita.