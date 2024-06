Smartphone, non ricaricarlo mai nei luoghi pubblici | I cybercriminali aspettano solo che ti colleghi col cavo e ti fregano tutti i dati

Ti capita spesso di ricaricare il tuo smartphone in luoghi pubblici? Dovresti smettere di farlo: è molto pericoloso a livello di cybersicurezza: ecco come agiscono gli hacker e ti rubano i dati.

Oggi ormai tutti quanti non usciamo di casa senza lo smartphone. In commercio ne esistono di tantissimi tipi, ma di solito la caratteristica principale è una sola: si spera che la batteria regga il più a lungo possibile. Tuttavia, nonostante gli sforzi, può capitare che anche il dispositivo migliore a un certo punto si scarichi nel momento peggiore.

Per questo, sicuramente ti sarà capitato di trovarti fuori casa e doverlo ricaricare e quindi aver approfittato della presa di un negozio, magari di un bar o di una libreria, oppure hai usato direttamente la power bank che avevi portato con te.

In realtà, devi sapere che ricaricare il proprio cellulare in un luogo pubblico non è mai una buona idea perché si rischia di finire nel mirino di criminali in grado di superare tutte le protezione di privacy e sicurezza, che potrebbero rubare dati personali molto importanti, come password a siti vari a cui sei registrato, anche siti dove hai inserito la tua carta di credito.

Smartphone, perché non ricaricarlo mai in luogo pubblico

Come agiscono questi criminali? I criminali manomettono i cavi USB dei caricatori che si trovano in luoghi pubblici, come per esempio negli aeroporti o alcuni bar. In alcuni luoghi pubblici come i centro commerciali, per esempio, si possono prendere in affitto dei caricatori per qualche ora e anche questi potrebbero essere stati precedentemente affittati e alterati da un criminale.

Quando si collega il dispositivo a questo cavo manomesso, si finisce per scaricare tutte le informazioni personali come dati e contenuti di diverso tipo (anche foto e video) sul malware inserito dal criminale. Questa tecnica di chiama “juice jacking” ed è ovviamente pericolosissima. Come si può fare, quindi, per evitare questo rischio?

Smartphone, come ricaricarlo in sicurezza

In realtà è molto semplice stare lontani da un rischio come questo. Se hai bisogno di ricaricare lo smartphone mentre ti trovi fuori casa, è meglio non utilizzare caricatori (o anche solo cavi USB) che sono messi a disposizione gratuitamente o a pagamento. Meglio utilizzare sempre il proprio oppure quello di un amico di cui ci si fida.

Inoltre, ricorda di mantenere sempre il bluetooth spento e di non associare il dispositivo a un altro sconosciuto, usare password complesse, disabilitare tutte le funzioni per il trasferimento di dati e diffidare da email o SMS strani che richiedono pagamenti o hanno link sospetti.