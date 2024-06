Se che anche tu conservi una marea di penne che non scrivono più ecco come recuperare litri di inchiostro con questo trucco | Non ne comprerai più per tutta la vita

Non buttate via le penne che non funzionano più! Esiste un trucchetto molto semplice ma efficace per farle tornare in vita.

Quante penne tradizionali abbiamo usato nella nostra vita? In effetti a tutti noi sarà capitato almeno una volta di riprendere una penna dopo diverso tempo e notare che non scrive più, nonostante ci sia ancora dell’inchiostro al suo interno.

Fidatevi, è un problema molto più comune di quello che pensate. Ma stavolta vi suggeriamo di non gettare via le penne, come probabilmente avete fatto fino a questo momento. Infatti possono essere tranquillamente riutilizzate.

Per ottenere ciò vi sveliamo un metodo per far riattivare in un certo modo l’inchiostro presente. Basta semplicemente avere a propria disposizione una qualsiasi fonte di calore e il gioco è fatto. Ma scopriamo più nel dettaglio come procedere. Vedrete che questo trucchetto vi tornerà utile in futuro.

Come riattivare l’inchiostro delle penne

Se credete che la vostra penna sia pronta per essere buttata nel bidone della spazzatura, vi sbagliate di grosso. Se c’è ancora rimasto dell’inchiostro al suo interno la penna potrà senza alcun dubbio essere riabilitata. Ma a questo punto vi chiederete come fare? E’ molto semplice.

Basta avere a disposizione una fonte di calore, che può essere rappresentata da una candela, un accendino o da un termosifone, a patto ovviamente che sia acceso. Nell’ultimo caso vi servirà del nastro, che utilizzerete per attaccare la penna al termosifone con la punta rivolta vero l’alto. Basterà dunque attendere un’ora per “ricaricare” la penna, che tornerà come nuova.

Alternative

Se si tratta di una tradizionale Bic, potete ricorrere all’accendino. Basterà riscaldare per qualche secondo la cannuccia, ricordandosi però di non soffermarci troppo altrimenti rischierete di scioglierla. Se utilizzerete questo semplice trucchetto non solo risparmierete qualche soldino evitando di acquistare nuove penne ma riuscirete a ridurre anche lo spreco prevenendo lo smaltimento di un oggetto che non funziona, almeno in apparenza.

Molti non lo sanno ma anche i pennarelli secchi possono essere salvati. Si tratta anche stavolta di una soluzione semplice ma super efficace. Non dovrete fare altro che procurarvi una bacinella e inserirci dell’acqua calda. Quindi immergete i pennarelli in questione all’interno. Attenzione, togliete il tappo e mettete la punta verso l’alto, ma assicuratevi che sia completamente immersa. Trascorsi dieci minuti, lasciateli asciugare e vedrete che i vostri pennarelli torneranno a funzionare.