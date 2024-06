Non fare mai queste 3 cose su un aereo: ti iscrivono per direttissima nella black list dei passeggeri da bannare

Non tutti sanno che tre precisi comportamenti tenuti in aereo possono farvi approdare direttamente sulla No fly list.

Prendere l’aereo non è una operazione facile per tutti: nonostante le numerose rassicurazioni derivanti persino dalle statistiche che da sempre documentano il fatto che sia più sicuro spostarsi in aereo che in automobile, sono molte le persone che hanno paura o hanno sviluppato una vera e propria fobia per questo tipo di mezzo.

L’idea di volare ovviamente risulta innaturale per una persona, lo è per molti ancora oggi nonostante i tanti anni di voli di linea effettuati con grande successo: probabilmente a generare ancora più ansia sono anche i controlli, che dal 2001 sono stati intensificati in modo incredibile per via della possibilità di attentati.

Bisogna presentarsi in aeroporto ben 3 ore prima così da essere premuniti nei confronti di qualunque contrattempo durante i controlli, che riguardano sia le persone che le valigie, che vengono passate sul nastro e sotto degli strumenti che operano una sorte di scansione per individuare oggetti potenzialmente pericolosi o vietati.

Non solo: ci sono anche una serie di comportamenti che sono vietati, alcuni dei quali hanno proprio la conseguenza di essere iscritti alla “lista nera” che non consentirà più al soggetto di volare: ecco quali sono.

I comportamenti sconsigliati

Alcuni comportamenti possono sottoporvi all’attenzione del personale di volo, che in alcuni casi si è trovato a dover intervenire per degli episodi assurdi che sono avvenuti proprio mentre si era su un aereo in transito.

Per questo oggi condividiamo una lista di comportamenti genericamente sconsigliati, seppure non apertamente illegali: eviterete, così, di finire su una lista di persone che non possono più volare in modo accidentale.

Cosa non fare su un volo

Tra i comportamenti da evitare ce ne è uno piuttosto intuitivo, che semplicemente consiste nel diventare violenti oppure disturbare un viaggio aereo: ad esempio, ultimamente, la compagnia aerea Spirit Airlines ha bandito due uomini che litigavano ignorando ogni tentativo di separarli fatto dall’assistente di volo.

Una pratica malvista è lo skyplagging, anche se non è illegale: questa pratica consiste nel prenotare voli più economici con scalo con l’intenzione di scendere alla prima fermata come vera destinazione, il che viola i contratti di volo a cui si acconsente una volta acquistato il biglietto. Alcune compagnia hanno completamente abolito la possibilità di viaggiare con i propri animali domestici: non portateli, dunque, con voi.