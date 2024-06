Bancomat, ecco il segreto dei ladri per prelevare denaro facile dal tuo conto corrente senza usare la carta di credito | Rimani allucinato

I metodi per truffare e rubare denaro dai conti online stanno diventando sempre più numerosi: lo sapevi che i ladri ora riescono a rubarti i soldi prelevando dal Bancomat anche senza avere la tua carta?

Ogni giorno bisogna sempre stare attenti ai tentativi di furto e phishing. In generale, i metodi più comuni consistono nell’imitare un indirizzo email o un sito di un’azienda o di un ente noti per spingerti a cliccare su dei link fraudolenti o a inserire le tue credenziali.

A volte si tratta di email, altre volte ancora i truffatori contattano le potenziali vittime attraverso delle telefonate. Qui si spacciano per la banca della vittima e con una scusa la inducono a rivelare alcuni dati personali, come per esempio il codice pin per prelevare al bancomat, oppure il codice per gli acquisti online.

Di solito, attuare un furto dallo sportello di un bancomat è più complesso perché occorre avere sia la carta della persona sia il codice segreto. Adesso, però, non servono né l’uno né l’altra: ecco che cosa si sono inventati i ladri.

Bancomat, il modo per prelevare (rubando) senza carta

I ladri utilizzano questo stratagemma. Innanzitutto, bisogna sapere che prelevare senza avere fisicamente la carta con sé in realtà da un paio di anni è possibile: basta avere l’app della banca e tutti i codici di autorizzazione. Quindi, che cosa fanno i ladri?

I ladri telefonano alla vittima, spacciandosi per la sua banca (a volte arrivano anche a clonare il numero) e le comunicano che qualcuno ha tentato di prelevare dal suo conto senza usare la carta, ma che loro hanno bloccato preventivamente il movimento.

A questo punto mettono in atto la truffa.

Bancomat, la nuova truffa per derubarti

I ladri, mentre ancora si stanno spacciando per la banca, dicono alla vittima che per bloccare altri tentativi di furto e truffa deve fare il login sul proprio account e, per dimostrare che è la persona vera, deve inviare alla banca il codice che viene generato quando si vuole prelevare senza carta.

Questo codice viene generato dall’app e poi inviato tramite SMS. Il codice viene poi usato dalla persona direttamente al bancomat, per prelevare denaro senza inserire la carta e il solito pin. Il codice può a sua volta essere inviato a terzi, se il proprietario del conto vuole autorizzarli a prelevare: il fenomeno si chiama “hal cash”.

In questo modo, la vittima crede di inviare il codice alla banca come prova di dimostrazione della propria identità, ma in realtà sta letteralmente inviando del denaro a dei ladri.