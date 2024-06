Pulire il sofà di casa con una pastiglia per lavastoviglie: il trucco che semplifica le pulizie domestiche sta già spopolando

Lo sapevi che puoi pulire bene il tuo sofà utilizzando le pastiglie per la lavastoviglie? Il risultato è sorprendente: ecco come si fa.

Su Internet circolano tantissimi trucchi e suggerimenti per effettuare le pulizie domestiche. Di recente, sta spopolando l’idea di usare le pastiglie che di solito si usano per la lavastoviglie per lavare il divano. Questa proposta può suonare assurda e forse un po’ complicata, ma in realtà è facilissima da realizzare.

Ci sono tanti modi per tenere il sofà pulito, come passare l’aspirapolvere regolarmente, anche nei punti più difficili da raggiungere, come il dietro dei cuscini, oppure utilizzare dei panni di un tessuto morbido per evitare graffi. Allo stesso modo bisogna evitare prodotti per la pulizia troppo aggressivi o strofinare con troppa forza.

Anche se ci sono dei prodotti pensati apposta per la pulizia dei divani, puoi provare a usare anche le pastiglie della lavastoviglie, che garantiscono un ottimo risultato anche se non sono pensate appositamente per questo. Ecco che cosa devi fare.

Sofà, come pulirlo con le pastiglie della lavastoviglie

Innanzitutto, procurati le pastiglie della lavastoviglie. Non ci sono grandi preferenze da segnalare, vanno bene anche quelle standard (basta usare le pastiglie, non le capsule con il liquido). Quindi, prendi anche il coperchio di un pentolino, una pentola, una ciotola, un panno (possibilmente in microfibra), acqua e una sola pastiglia.

Ecco gli step da seguire. Per prima cosa, prendi il coperchio del pentolino e avvolgilo nel panno di microfibra, in modo da formare un modo sul manico (così che sia facile da maneggiare): così si formerà una sorta di “pacchetto”. A questo punto, prendi una pentola, versaci dell’acqua e lasciala bollire.

Sofà, come utilizzare le pastiglie della lavastoviglie per togliere le macchie

Una volta che l’acqua starà bollendo, prendi la ciotola, inserisci la pastiglia della lavastoviglie (ne basta una sola) e versa l’acqua calda. A questo punto immergi il coperchio al quale hai avvolto il panno di microfibra e lascia che il panno si bagni bene e completamente. Una volta che il panno si sarà bagnato completamente, strofinalo sul divano lasciandolo avvolto al coperchio (sarà più facile da maneggiare) nei punti che desideri pulire.

Di solito, le pastiglie della lavastoviglie sono sconsigliate per pulire il divano perché potrebbero risultare troppo aggressive; tuttavia se il tessuto del tuo sofà è abbastanza resistente, puoi valutare di seguire questo metodo. In alternativa, puoi usarlo solo in caso di macchie particolarmente ostinate.