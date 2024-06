Nuova “Carta dedicata a te”, sono uscite le liste dei beneficiari: controlla subito se assegnano anche a te i 460€

E’ disponibile la nuova carta rivolta alle famiglie che si trovano in situazioni economiche svantaggiate: ecco tutti i dettagli.

In questi ultimi anni è aumentato esponenzialmente il numero di famiglie che si trovano al di sotto della soglia di povertà, complici i forti rincari di beni e servizi che hanno caratterizzato l’Italia e il resto dei Paesi Europei. Per questa ragione il governo ha introdotto una nuova misura finanziaria volta ad aiutare una gran fetta di italiani.

Ad annunciare l’arrivo di questo sussidio è stato il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quest’ultimo, disponibile a partire dal 6 giugno 2024, consiste nel rilascio di una carta “dedicata a te” che può essere utilizzata per la spesa e tutti quegli acquisiti di prima necessità.

Ovviamente non tutti i cittadini ne potranno usufruire. Scopriamo insieme quali sono i requisiti di cui bisogna disporre per ottenere la suddetta carta e soprattutto a quanto ammonta la somma che ogni famiglia potrà ricevere.

Requisiti e valore della carta

Per ottenere la carta “dedicata a te” è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Infatti questo aiuto di natura economica è basato sull’ISEE delle famiglie. Quest’ultimo deve essere inferiore ai 15 mila euro. Ma non è tutto perché per prendere parte a questa iniziativa lanciata dal governo, fondamentale che nessuno dei membri appartenenti al nucleo famigliare stia ricevendo altri sussidi, incluse la cassa integrazione e la Naspi.

Per quanto riguarda il valore del sostegno economico, ogni carta contiene 460 euro. La somma può essere utilizzata per fare la spesa e acquisti di vario genere. La distribuzione della stessa agli aventi diritto avverrà a partire dal mese di luglio. Per ritirare la carta sarà necessario recarsi presso il proprio Comune di residenza o in uno degli Uffici Postali della città. Non è richiesta alcuna procedura per la sua attivazione.

Priorità per le famiglie numerose

Anche se la carta “dedicata a te” è rivolta a tutte le famiglie che vantano un ISEE inferiore ai 15 mila euro, la priorità verrà data ai nuclei famigliari numerosi, composti almeno da tre persone, soprattutto se uno di questi abbia meno di 14 anni. Questo significa che alcune famiglie che hanno figli a carico ma con un’età superiore ai 14 anni, potrebbero non ricevere tale sussidio. Dalla possibilità di ottenerlo invece sono state direttamente escluse le coppie senza figli e i single.

Secondo le stime, la nuova misura per la quale il governo ha stanziato 600 milioni di euro, dovrebbe aiutare circa 1,4 milioni di famiglie. Come accennato in precedenza, la somma che si riceverà potrà essere usata per l’acquisto di generi alimentari, ma non sono inclusi i beni per l’igiene personale, la cura della casa e i medicinali. La carta invece può essere utilizzata per l’acquisto di carburante o abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico.