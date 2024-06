Passo carrabile: rimuovono le auto anche in assenza di cartello | E in più commetti un reato senza nemmeno saperlo, fai tombola

Ti sei mai chiesto se si può parcheggiare davanti a un cancello anche in assenza di cartello di passo carrabile? Ecco cosa prevede la legge: si rischia di commettere un reato.

Trovare parcheggio, soprattutto nelle grandi città, è sempre un po’ complicato. Molti automobilisti, quindi, si adeguano e a volte finiscono per effettuare dei parcheggi che definire “creativi” sarebbe un eufemismo. In generale, però, si fa sempre molta attenzione a non parcheggiare in zone con divieti di sosta o segnalate da cartelli del passo carrabile.

Il codice della strada prevede che ci sono alcuni luoghi in cui non è possibile lasciare l’auto anche se non ci sono segnali che lo impediscono esplicitamente. Si tratta anche di luoghi che si possono riconoscere per semplice “buon senso”: per esempio, ci riferiamo alle strisce pedonali, davanti allo scivolo per persone disabili o davanti agli idranti. In questi casi il cartello di divieto non c’è.

Ma si può parcheggiare davanti a un cancello o a un garage in cui non c’è il cartello di divieto di sosta? In teoria sì, ma bisogna considerare alcune situazioni e cosa prevede esattamente la legge.

Passo carrabile, si può parcheggiare davanti ai cancelli?

Secondo la legge, il cittadino proprietario di un garage, se non vuole che chiunque parcheggi la propria auto proprio davanti al cancello deve necessariamente segnalare la zona con un cartello di passo carrabile, che indica quindi un divieto di sosta (a volte anche di fermata). Per ottenere un cartello di questo tipo bisogna prima ottenere un permesso dal comune e pagare una tassa annuale. Infatti, è illegale comprare un cartello di passo carrabile o stamparne uno in casa se non si possiedono tutti i permessi necessari: si rischia anche una multa che può arrivare anche a 200 euro.

Quindi, se mi trovo davanti a un garage o a un cancello privato ma non c’è il cartello di passo carrabile, posso parcheggiare l’auto? In teoria sì, ma in modo da non ostruire completamente il passaggio o si rischia di commettere il reato di violenza privata.

Passo carrabile, come parcheggiare senza commettere violenza privata

La violenza privata, come sostiene il Codice penale, è un reato che commette chi costringe con forza o minaccia qualcuno a fare, tollerare o omettere qualcosa. Parcheggiando in un punto senza passo carrabile di fatto si impedisce ai residenti di entrare o uscire dall’abitazione e quindi impedisce alle persone di esercitare la propria libertà di movimento. La violenza privata è un reato grave e può portare anche fino a quattro anni di reclusione.

In conclusione, quindi, si può parcheggiare davanti a cancelli e ingressi senza passo carrabile, ma per un tempo limitato e in modo da non ostruire completamente il passaggio.