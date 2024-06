Cambio armadio: usa il trucco della gruccia per raddoppiare lo spazio | Ti vestirai in metà del tempo, lo usano alle sfilate di moda

La gruccia può svolgere numerosi compiti ma uno di questi non è così conosciuto dalla massa, ma vi farà risparmiare tempo e denaro.

Quando si tratta di fare spazio nel proprio armadio, il trucco della gruccia è perfetto. Noi consigliamo di adoperarlo durante il cambio di stagione quando tendenzialmente si passano in rassegna tutti i capi che possediamo, facilitando dunque il tutto.

Come sappiamo le grucce vengono utilizzate principalmente per appendere i vari indumenti e hanno la finalità di lasciarli all’interno del proprio armadio. Negli ultimi decenni però la fast fashion e lo shopping online hanno permesso l’acquisto di un numero sempre maggiore di vestiti, portandone però ad uno spreco maggiore.

Infatti, quando tendiamo ad comprare una serie di capi tendiamo a gettarne altrettanti, anche se spesso capita che il numero acquistato superi di gran lunga quello degli indumenti che si è deciso di buttare via o donare. E questo non ha fatto altro che ridurre lo spazio che si ha nel proprio armadio. Ed è qui che entra in gioco il trucco della gruccia, il quale farà modo che questi ultimi si adattino e rimangano ben conservati nello spazio disponibile.

La gruccia per liberare spazio nell’armadio

Anche se è difficile ammetterlo, se cci rendiamo conto di non avere spazio a sufficienza nell’armadio, questo potrebbe essere inteso come un messaggio che il nostro guardaroba ci invia per avvertirci che forse stiamo acquistando troppi vestiti. Secondo recenti rapporti, ogni anno nel mondo vengono prodotti 100 miliardi di capi di abbigliamento.

Un dato che evidenzia la mancanza di attenzione all’ambiente e a cui si aggiunge l’ultimo rapporto Pulse of the Fashion Industry , redatto dalla Global Fashion Agend, che rivela che, di tutti questi indumenti, almeno 92 milioni di tonnellate di tessuti finiscono nelle discariche. Anche per questa ragione moltissimi utenti di Instagram hanno deciso di mettere in pratica il metodo della gruccia, una nuova tendenza che permette loro di prendere coscienza della quantità di vestiti che effettivamente indossano ne

Come utilizzare la gruccia a proprio vantaggio

Il trucco consiste semplicemente nel girare le grucce per ogni capo utilizzato. Anche se i trucchi della celebre Marie Kondo, esperta dell’ordine, guadagnino ogni anno nuovi seguaci, a volte può risultare difficile liberarsi dei vestiti che abbiamo smesso di indossare. Ed è qui che entra in gioco il metodo della gruccia, diventato virale nel giro di poco tempo. Grazie a quest’ultimo riuscirete a liberarvi dei capi di troppo in men che non si dica. Oltretutto non richiede più di un paio di secondi per essere messo in pratica.

La formula è semplice: tutti i vestiti che vanno sulla gruccia vengono messi a rovescio, cioè dall’interno e con la punta della gruccia rivolta verso l’esterno. Da questa fase in poi, riporteremo gli abiti che utilizziamo al loro posto posizionando la gruccia in modo normale, dall’esterno verso l’interno. In questo modo, possiamo vedere a colpo d’occhio, dalla posizione delle grucce, quali capi abbiamo usato o meno regolarmente. Questo trucco è legato alla nota regola dei sei mesi, secondo la quale se non avete indossato un capo di abbigliamento nell’ultimo semestre, è molto probabile che non ne abbiate bisogno. In questo caso, e a seconda dello stato in cui si trova, si può pensare di donarlo in beneficenza, riciclarlo o venderlo su piattaforme di seconda mano.