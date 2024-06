Ti fai il cicchetto mentre sei in volo? Faresti bene a smettere subito | I ricercatori avvertono: rischio complicazioni cardiache in alta quota

Se vi concedete un po’ di alcol durante il volo potreste mettere a serio repentaglio la vostra salute: ecco il motivo.

Molte persone odiano volare, e alcuni addirittura hanno dei veri e propri attacchi di panico. Per non parlare di coloro che soffrono di ansia. In questi casi si cede a un bicchiere di vino ad un sorso di liquore per calmare i nervi e in qualche modo dimenticarsi che ci si trova a decine di migliaia di metri di altezza.

I ricercatori però scoraggiano l’assunzione di alcol durante un lungo viaggio in aereo in quanto i passeggeri in questione potrebbero andare incontro a dei gravi problemi di salute. Oltretutto, non sono a rischio solo le persone più grandi ma anche i più giovani, apparentemente senza problemi.

Sembra infatti che bere alcolici possa incrementare la possibilità di avere un attacco di cuore, soprattutto se ci si appisola. A svelarlo è una recente ricerca che ha preso in esame un gruppo di 48 individui di età compresa tra i 18 e i 40 anni. I risultati sono stati a dir poco eclatanti.

Lo studio

Lo studio condotto dall’Istituto di Medicina Aerospaziale in Germania ha rivelato che i passeggeri che si trovano in aereo e che bevono prima di addormentarsi possono compromettere la propria salute. Questo è dovuto alla combinazione della pressione in cabina e del consumo di alcolici. Un mix che può rivelarsi fatale per i passeggeri che si appisolano, a causa degli effetti negativi che può avere sul cuore.

Questa combinazione abbassa la quantità di ossigeno nel sangue e aumenta la frequenza cardiaca per un periodo prolungato, anche nelle persone giovani e sane. Gli autori dello studio hanno affermato: “Dosi più elevate di alcol potrebbero amplificare questi effetti osservati, aumentando potenzialmente il rischio di complicazioni di salute e di emergenze mediche durante il volo, soprattutto tra gli individui più anziani e quelli con condizioni mediche preesistenti”.

I risultati

I risultati dello studio suggeriscono quindi di limitare il consumo di bevande alcoliche durante il volo. A confermarlo sono stati gli effetti presentati dalle persone che sono state analizzate durante la ricerca. Delle 48 persone prese in esame, metà ha dormito in un laboratorio del sonno in condizioni normali, mentre l’altra metà ha dormito in una camera che riproduceva la pressione della cabina di un aereo. Una notte entrambi i gruppi sono andati a letto sobri, mentre l’altra hanno bevuto alcolici prima di andare a letto. I ricercatori hanno testato la frequenza cardiaca, i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, le fasi e l’efficienza del sonno di ogni persona.

Si è scoperto che il consumo moderato di alcol e le condizioni “in volo” accelerano la frequenza cardiaca e abbassano i livelli di ossigeno nel sangue dei soggetti che dormono. Quando i due fattori sono stati combinati, gli effetti sono aumentati. I ricercatori hanno inoltre suggerito che i viaggiatori che soffrono di apnea notturna e problemi respiratori dovrebbero astenersi dal bere nelle 12 ore precedenti, oltre che ovviamente durante il volo.